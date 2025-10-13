Air Nostrum busca jóvenes valencianos con buen nivel de inglés para trabajar en la compañía

La aerolínea valenciana Air Nostrum buscará en Valencia a sus futuros tripulantes de cabina de pasajeros. La compañía realizará el próximo lunes 20 de octubre ... en la ciudad un proceso de selección para incorporar nuevos trabajadores a su equipo.

La aerolínea franquiciada de Iberia para vuelos regionales busca perfiles jóvenes «con buen nivel de inglés» para ampliar su tripulación de a bordo. Dentro de la gira que están realizando por diversas localidades para tomar contacto con posibles candidatos, responsables de la compañía estarán en Valencia para celebrar «una jornada de puertas abiertas en la que se ofrecerá una visión interna de la compañía y de las características del trabajo», según ha explicado la compañía en un comunidado.

El hotel NH Valencia Center (calle Ricardo Micó, 1) es el emplazamiento elegido por la aerolínea para realizara las entrevistas de trabajo, que arrancarán a las 09:30 horas y para las que será necesario subir el currículum vitae a la página web de la compañía antes del lunes. Una vez completado el primer paso, los aspirantes deberán acudir a la entrevista sin esperar invitación, el día 20 antes de las 09:30 horas.

Asimismo, durante la jornada de entrevistas, los interesados deberán aportar a su llegada al hotel dos fotos de tamaño carné y una de cuerpo entero, una fotocopia del Documento Nacional de Identidad (DNI) o, si fuera preciso, el permiso de residencia y trabajo, dos copias del CV y una certificación de los estudios finalizados.

Una vez superadas las entrevistas y el test psicotécnico, la compañía formará a los seleccionados mediante un curso específico de mes y medio en el que recibirán la formación con la que conseguirán el certificado de vuelo junto con las habilitaciones que les permitirán realizar su labor en las diferentes aeronaves de la compañía.