Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Un rayo impacta dos veces en pleno centro de Valencia
Aviones de Air Nostrum en los hangares del aeropuerto de Valencia. Txema Rodríguez

Air Nostrum busca jóvenes valencianos con buen nivel de inglés para trabajar en la compañía

La aerolínea realizará entrevistas de trabajo en un hotel del centro de la ciudad el próximo lunes

Javier Gascó

Javier Gascó

Valencia

Lunes, 13 de octubre 2025, 16:00

Comenta

La aerolínea valenciana Air Nostrum buscará en Valencia a sus futuros tripulantes de cabina de pasajeros. La compañía realizará el próximo lunes 20 de octubre ... en la ciudad un proceso de selección para incorporar nuevos trabajadores a su equipo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Aemet reactiva el aviso naranja en la Comunitat Valenciana por el regreso de chubascos y tormentas muy fuertes y señala las zonas donde caerán
  2. 2 Aemet amplía el aviso rojo en el sur de Valencia hasta medianoche y advierte de un «peligro extraordinario»
  3. 3 Una menor en estado grave tras ser atropellada por el tranvía en la avenida Tarongers
  4. 4 El Ayuntamiento suspende las clases en las pedanías y zonas inundables de Valencia
  5. 5

    Los alcaldes de la dana, emocionados ante Felipe VI: «Estamos muy agradecidos de que no se nos haya olvidado»
  6. 6 Gandia paralizada: lluvias torrenciales inundan colegios, un centro de mayores y un hospital y cierran supermercados
  7. 7 El alcalde de Cullera tampoco entiende los avisos de Aemet: «Nos ha sorprendido mucho»
  8. 8 «Creíamos que el mal olor era de las palomas, pero no que Antonio estuviera muerto dentro»
  9. 9 Cientos de valencianos atrapados en carreteras y estaciones por inundaciones en Tarragona
  10. 10 La alerta roja de Tarragona obliga a suspender 17 trenes del Corredor Mediterráneo con origen en Valencia y Barcelona

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Air Nostrum busca jóvenes valencianos con buen nivel de inglés para trabajar en la compañía

Air Nostrum busca jóvenes valencianos con buen nivel de inglés para trabajar en la compañía