Los hoteleros valencianos advierten que si los costes siguen subiendo, los precios para el turista acabarán «fuera de mercado»

La Comunitat Valenciana se despierta del puente del 9 d'Octubre con un sabor agridulce. Ni el tiempo ha acompañado ni el calendario —con ... el festivo nacional cayendo en domingo— ha ayudado a llenar los hoteles como en otras ocasiones. «No hemos tenido episodios de clima extremo, pero hemos tenido las reservas por debajo de las previsiones también», ha resumido esta mañana el presidente de Hosbec, Fede Fuster, en À Punt, donde ha valorado la marcha del sector y lanzado un aviso: «Si los costes siguen subiendo, los precios acabarán saliéndose de mercado».

En este sentido, el dirigente hotelero ha advertido de que la ralentización del desarrollo de la industria turística nacional «tenía que llegar en algún momento» tras tres años de bonanza y de carrear el 52% del crecimiento de la economía española el pasado ejercicio. «Los gastos se han disparado —materias primas, energía, impuestos— y los precios de venta han tenido que subir en la misma medida. Los bolsillos de nuestros clientes han llegado a un límite y eso nos obliga a ser más competitivos», ha señalado.

Volviendo al puente, la meteorología y el calendario han pasado factura. Benidorm, con un 90% de ocupación, ha resistido gracias a su clientela internacional, pero Valencia capital (65%), Gandía (61%) y, aunque algo mejor, la provincia de Castellón (73%) se quedaron por debajo de las previsiones. «Prácticamente no ha habido puente, pero esperamos remontar en diciembre», ha explicado Fuster, que confía en cerrar el año con cifras similares a las de 2024. «El objetivo no es batir récords, sino crecer en valor añadido. Y aunque el invierno sigue siendo la asignatura pendiente, las temporadas de otoño y primavera son cada vez mejores».

Por otra parte, el presidente de Hosbec ha defendido que la Comunitat mantiene «un producto muy competitivo» pese a la presión de unos cada vez más acuciantes costes. «En Baleares o la Costa del Sol los precios han subido más. Aquí aún hay margen, pero si no frenamos los gastos acabaremos fuera de mercado», ha advertido.

Según sus datos, el gasto medio por turista ha crecido un 6% en lo que va de año, impulsado por el visitante extranjero. «El turista internacional es el que está capitalizando ese aumento. En Alicante y Valencia capital estamos bien posicionados, pero en Castellón y otras zonas costeras dependemos demasiado del cliente nacional. Hay que trabajar con aerolíneas y turoperadores para abrir nuevas rutas», ha señalado.

Los aeropuertos, claves para el crecimiento

En ese sentido, Fuster ha valorado la inversión de 1.154 millones en la ampliación del aeropuerto de Alicante-Elche, lamentando la falta de detalle para esta actuación. «Llega tarde y de manera muy poco concreta. Además, falta la segunda pista y una conexión ferroviaria: es el único aeropuerto europeo de más de 15 millones de pasajeros que no la tiene».

En cuanto a la futura extensión del aeropuerto de Valencia, Fuster ha sentenciado que «es mucho más necesaria si cabe que en Alicante», pues no en vano se acaba de conocer que la terminal de Manises ha batido un nuevo récord de pasajeros en septiembre, con más de 1,07 millones de viajeros y un crecimiento acumulado del 8,2% en lo que va de año. «Eso demuestra el potencial internacional de la Comunitat si se sigue apostando por nuevas rutas», ha apuntado.

El modelo valenciano y sus retos

Por otro lado, el dirigente ha defendido la diversidad del turismo valenciano, desde el urbano hasta el de interior, y ha reclamado al Estado una financiación especial para los municipios turísticos. «No se puede financiar Benidorm como si tuviera 70.000 habitantes cuando en términos reales cada día acoge a medio millón de personas».

También se ha referido al debate sobre la vivienda turística, donde ha negado que exista una masificación preocupante en ningún lugar de la Comunitat Valenciana, lo que ha llevado a tocar el tema de las VUT. «El problema no son los apartamentos en sí, sino la economía sumergida. Tantos años de descontrol en la figura jurídica de esta forma de turismo han disparado los pisos ilegales y provocado una cierta tensión con la sociedad, pero las nuevas normativas empiezan a poner orden», ha reconocido.

El Imserso, «mayor operador de España», en peligro de extinción

Fuster ha sido especialmente crítico con la falta de actualización del programa del Imserso, que considera esencial para mantener abiertos los hoteles en invierno. «Hace 15 años era fantástico, pero hoy no se ha adaptado a los costes reales. Si tenemos que financiar un programa social, que nos den el presupuesto del ministerio», ha llegado a ironizar, advirtiendo además que su revisión sería positiva hasta para las arcas públicas: «Por cada euro que invierten, el Estado se ahorra 1,5 en paro y cotizaciones. Si no cambia, acabará desapareciendo, que yo creo que es lo que verdaderamente quieren».

Finalmente, el presidente de Hosbec ha rechazado la aplicación de una tasa turística en la Comunitat. «No estamos en récord de beneficios, sino de facturación, porque los gastos también han subido. La tasa sería un parche que afectaría también a todos los valencianos. El problema real es la financiación autonómica y de los municipios turísticos. No puede ser que el presupuesto de Valencia sea en un 40% estatal y el de Benidorm de sólo un 10%», concluyó.

Con todo, Fuster ha cerrado con una nota de optimismo prudente: «El turismo está en un punto de ver hacia dónde quiere ir. Si controlamos costes, internacionalizamos y modernizamos, seguiremos siendo competitivos. Si no, corremos el riesgo de quedarnos fuera del mercado».