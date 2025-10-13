Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente El CIS da al PP su peor resultado de la legislatura y reduce su diferencia con Vox a solo dos puntos
Imagen de archivo de turistas en el paseo marítimo de Benidorm Manuel Lorenzo

Los hoteleros valencianos advierten que si los costes siguen subiendo, los precios para el turista acabarán «fuera de mercado»

El presidente de Hosbec, patronal turística de la Comunidad Valenciana, aboga por la internacionalización y la mejora del Imserso para salvar el invierno y reacelerar el crecimiento del sector

Kike Cervera

Valencia

Lunes, 13 de octubre 2025, 14:41

Comenta

La Comunitat Valenciana se despierta del puente del 9 d'Octubre con un sabor agridulce. Ni el tiempo ha acompañado ni el calendario —con ... el festivo nacional cayendo en domingo— ha ayudado a llenar los hoteles como en otras ocasiones. «No hemos tenido episodios de clima extremo, pero hemos tenido las reservas por debajo de las previsiones también», ha resumido esta mañana el presidente de Hosbec, Fede Fuster, en À Punt, donde ha valorado la marcha del sector y lanzado un aviso: «Si los costes siguen subiendo, los precios acabarán saliéndose de mercado».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Aemet reactiva el aviso naranja en la Comunitat Valenciana por el regreso de chubascos y tormentas muy fuertes y señala las zonas donde caerán
  2. 2

    Los alcaldes de la dana, emocionados ante Felipe VI: «Estamos muy agradecidos de que no se nos haya olvidado»
  3. 3 El Ayuntamiento suspende las clases en las pedanías y zonas inundables de Valencia
  4. 4 Una menor en estado grave tras ser atropellada por el tranvía en la avenida Tarongers
  5. 5 Aemet activa el aviso rojo en Valencia por lluvias de 100 l/m2 en una hora y advierte de un «peligro extraordinario»
  6. 6 El alcalde de Cullera tampoco entiende los avisos de Aemet: «Nos ha sorprendido mucho»
  7. 7 «Creíamos que el mal olor era de las palomas, pero no que Antonio estuviera muerto dentro»
  8. 8 Gandia paralizada: lluvias torrenciales inundan colegios, un centro de mayores y un hospital y cierran supermercados
  9. 9 Cientos de valencianos atrapados en carreteras y estaciones por inundaciones en Tarragona
  10. 10 La alerta roja de Tarragona obliga a suspender 17 trenes del Corredor Mediterráneo con origen en Valencia y Barcelona

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Los hoteleros valencianos advierten que si los costes siguen subiendo, los precios para el turista acabarán «fuera de mercado»

Los hoteleros valencianos advierten que si los costes siguen subiendo, los precios para el turista acabarán «fuera de mercado»