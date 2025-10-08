La dana Alice y el calendario enfrían el optimismo de los hoteleros valencianos para el puente del 9 d'Octubre La patronal turística de la Comunitat confía en salvar el cierre de la temporada estival pese a la amenaza del mal tiempo y un festivo nacional que cae en domingo

Kike Cervera Valencia Miércoles, 8 de octubre 2025, 16:48 Comenta Compartir

El cielo y el calendario juegan un papel clave en el arranque de la campaña turística para el puente autonómico de este 9 d'Octubre. Y es que si bien la patronal hotelera Hosbec prevé «buenos niveles de ocupación» en la Comunitat Valenciana, especialmente en las zonas costeras, advierte que la llegada de la dana Alice y la ausencia de un puente nacional real —el 12 de octubre cae en domingo— podrían rebajar la euforia del sector.

Según los datos recopilados por la asociación, la provincia de Alicante volverá a liderar las reservas, con Calpe rozando el 92 % de ocupación y Benidorm y la ciudad de Alicante acariciando el 90 %. En el resto de la Costa Blanca y en el área sur de la provincia, las previsiones se sitúan en torno al 72 %. Por su parte, la ciudad de Valencia repite como uno de los destinos más sólidos superando el 85 %, mientras en el resto de la provincia la media se queda en un 78 %. Si bien, Gandía muestra un dato más contenido, con un 65 % de reservas confirmadas. En el norte, Castellón roza el 70 % y destaca Peñíscola, que supera ya el 77 %.

Unas nada desdeñables cifras para la patronal en el cierre de la temporada estival que, sin embargo, se han visto «mermadas con respecto a otros años» por la realidad del calendario y las previsiones meteorológicas.

«Que el 12 de octubre caiga en domingo hace que no exista puente nacional y que la demanda sea menor que en otros años», lamentan desde Hosbec. Y es que este matiz ha dejado fuera de juego a algunos de los mercados más importantes del turismo de proximidad, como Madrid o Castilla-La Mancha, que no disfrutarán de festivo el lunes. Solo Andalucía, Aragón, Asturias, Castilla y León y Extremadura trasladan la fiesta al 13 de octubre, lo que restringe la llegada de visitantes del interior.

Una circunstancia a la que se suma la amenaza de la dana Alice, que mantiene en alerta al este peninsular desde este martes y podría dejar lluvias muy fuertes y persistentes hasta el domingo. Según el aviso especial de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), el episodio podría provocar «inundaciones locales» y afectará especialmente a las zonas litorales del sur de Valencia y norte de Alicante, donde se esperan los mayores acumulados de precipitación.

El fenómeno meteorológico, que se mantendrá activo desde la noche del miércoles hasta, al menos, el domingo, coincide de lleno con el puente. En su último parte, Aemet destaca que los chubascos serán intensos el jueves y viernes, particularmente en torno al Cabo de la Nao, y aunque tenderán a remitir el domingo, la inestabilidad persistirá en buena parte de la Comunitat. Desde Hosbec reconocen que la meteorología puede condicionar las reservas de última hora, un factor clave en este tipo de fechas: «Tanto clientes como empresarios miran al cielo para terminar de cerrar esta importante cita turística al final ya de la temporada», explican.

Equilibrio entre optimismo y prudencia

Aun así, el sector mantiene una sensación de optimismo moderado. «Las previsiones de ocupación son buenas, aunque no tan altas como en otros años», admiten los hoteleros, que confían en que las escapadas de última hora y la buena respuesta del mercado autonómico ayuden a consolidar los números.

La Comunitat llega a este puente tras unos primeros ocho meses del curso con cifras récord en cuanto a turismo internacional, lo que da margen al sector para cerrar el año positivamente. Sin embargo, la combinación de un festivo nacional poco favorable y el episodio de lluvias generalizadas que se espera obligará a los empresarios del turismo valenciano a encarar el puente con la vista puesta en el cielo, entre la esperanza de ver sus hoteles casi llenos y la prudencia de quien no quita ojo al paragüero.

Unas cifras que «reflejan la fortaleza de la Comunitat»

Por su parte, la consellera de Innovación, Industria, Comercio y Turismo, Marián Cano, ha celebrado las buenas previsiones turísticas para el puente del 9 d'Octubre y ha subrayado que «las cifras reflejan la fortaleza y consolidación de la Comunitat Valenciana como uno de los destinos más atractivos para escapadas cortas, especialmente entre el público nacional y los propios valencianos».

Según el sondeo de Turisme Comunitat Valenciana, la ocupación media prevista en la región alcanza el 79 % en el litoral y el 83,7 % en el resto del territorio, con picos del 94 % en el interior de la provincia de Valencia, un sorpasso que habla a viva voz del fin del verano. Cano ha destacado que estos datos demuestran «la estabilidad del sector y la diversificación de la oferta turística, tanto en la costa como en el interior», así como la importancia de «seguir impulsando el turismo de proximidad y los desplazamientos internos» para fortalecer la economía en toda la Comunitat.