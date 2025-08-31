Jorge Rey se adelanta a Aemet y se aventura a predecir el tiempo en el puente del Pilar, Navidad y todo el otoño

D. Merino Domingo, 31 de agosto 2025, 00:34 Comenta Compartir

«Otoño poco movido en comparación al pasado invierno». Ese podría ser el resumen de la última previsión del tiempo de Jorge Rey. Un pronóstico que el joven burgalés aficionado a la meteorología suele lanzar con mucho más adelanto que los organismos oficiales. Y es que su predicción es a tan largo plazo que todavía hay demasiada incertidumbre alrededor. De ahí que ni siquiera la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) se lance a prever algo concreto a tantos meses vistas.

El que sí se atreve es el antes mencionado Rey, que ganó fama al prever la llegada de la famosa borrasca Filomena mediante el uso de métodos tradicionales de predicción basados en las cabañuelas y el análisis de mapas de previsión probabilística. El burgalés de 18 años es una de las pocas personas que suele aventurarse y prueba de su fama es que miles de seguidores siguen sus pronósticos a la espera de anticiparse en fechas señaladas en el calendario como son las Fallas, carvanales o el todavía lejano puente del Pilar.

Precisamente en el último vídeo Jorge Rey ha abordado lo que se viene en las próximas fechas, todo el otoño hasta Navidad. De esta forma, el joven afirma que los primeros días de septiembre vendrán con vientos de sur, subida de temperaturas y un clima agradable. En la primera quincena una llegada de borrascas con tormentas afectaría al norte y centro peninsular. «Después, hacia el 7-8 entrarían las borrascas de manera más generalizada», con una bajada de temperaturas importante. Lo que provocaría que se suavicen los termómetros respecto a la actualidad.

De cara a octubre, el mes comenzará con «roces de frentes atlánticos en el cantábrico pero más calido y seco». Para uno de los puentes más esperados del año como es el del Pilar, Rey vaticina que habrá «movimiento, borrascas con vientos de sur, que suban las temperaturas y traigan tormentas en zonas del oeste principalmente». Pese a todo, augura un «mes tranquilo» a pesar de algunas tormentas entorno al mencionado puente.

Respecto a noviembre, «la primera quincena tendrá la llegada de borrascas con vientos fríos del norte. Un período que solo esperamos la formación de alguna dana que afectaría al Mediterráneo». Mientras que en el caso de la segunda quincena, habrá nuevos frentes que empezarán a rozar una entrada de norte con precipitaciones en el norte y este peninsular. «También se esperan algunas nevadas en sistemas montañosos. Cotas altas con heladas que empiecen a notarse», ha concluido.

Para el último mes del año, Rey asegura que no habrá «nada importante hasta navidades». En diciembre se reforzará una dorsal africana. Por lo que habrá nieblas, heladas, y agradables temperaturas y días. Predominará el anticiclón en la primera quincena.

Respecto a la segunda quincena de diciembre, ya de cara a la Navidad, a partir del 18 «el tiempo cambiará, con temperaturas más frescas». Rey prevé «más humedad en áreas del norte y Levante. Justo antes de las navidades llegada de la inestabilidad». Pese a todo, «justo el día de la Navidad habría una pequeña pausa. »En los últimos días del año se gestaría la llegada de borrascas del norte y frío polar«, ha finalizado.

En resumen, Jorge Rey asegura que de cara al otoño, «no destacará por El Niño y La Niña, habrá un fenómeno neutro, un anticiclón bastante estacionario que no permite demasiado movimiento». Otoño poco movido.

Cabe recordar que Jorge Rey realiza sus predicciones a través del método no científico conocido como cabañuelas, basado en la observación de la naturaleza combinada con el análisis de mapas de predicción probabilística utilizados por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), el meteorólogo obtiene unas previsiones con las que además asegura que «la Semana Santa en la zona norte sí que se verá pasada por el roce de bastantes frentes». Por lo que aquellos que estén haciendo planes para las vacaciones en el norte de España, Jorge Rey apunta a días pasados por agua.