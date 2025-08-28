Aemet anuncia un cambio radical del tiempo para este fin de semana en la Comunitat

D. Merino Jueves, 28 de agosto 2025, 19:59 Comenta Compartir

Cambio radical del tiempo en la Comunitat Valenciana para los próximos días. Las fuertes lluvias, granizo y tormentas de este jueves parecen quedar atrás ante la llegada de un plácido fin de semana en la geografía valenciana. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha actualizado su previsión para los próximos días en los que desactiva los avisos de los días previos y prevé un clima más propio de la recta final de agosto con altas temperaturas y cielos despejados.

De esta forma, el organismo estatal confirma para este viernes 29 el adiós, al menos de manera temporal, de los chubascos y prevé cielos despejados con intervalos de nubes altas. Además, las temperaturas mínimas irán en descenso; mientras que las máximas bajarán en el litoral y con cambios ligeros en el resto. Viento flojo variable, predominando por la tarde el sur y sureste en el litoral, moderado, y la componente oeste en el interior.

Una tónica muy similar se espera para el sábado 30, cuando Aemet pronostica que no habrá fenómenos meteorológicos significativos con una nueva jornada de cielos despejados. Las máximas rondarán los 30 grados en todo el territorio valenciano.

De cara al domingo 31, todavía con cierta incertidumbre por la lejanía en la previsión, el organismo estatal no descarta el regreso de las lluvias aunque de forma aislada en el interior del extremo norte, donde se esperan intervalos nubosos y después algún posible chubasco. En el resto, predominio de poco nuboso o despejado. Las temperaturas mínimas en ascenso ligero en el tercio norte, sin cambios en el resto; máximas en ascenso en el sur de Valencia, en el resto, en ascenso ligero.

Previsión para septiembre

Aemet pronostica que septiembre comenzaría con temperaturas en general dentro de los valores normales, salvo en el noroeste peninsular, donde el ambiente sería más fresco. Sin una tendencia clara en cuanto a las lluvias, podrían ser superiores a las normales en puntos de Galicia e inferiores en amplias zonas del este peninsular.

De cara a la segunda semana, del 8 al 14, las temperaturas serían superiores a las normales en el este peninsular, sin que se pueda en estos momentos detallar una tendencia para las precipitaciones.