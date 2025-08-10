Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Lotería Gordo de La Primitiva del domingo: 12 jugadores ganan 14.966 euros y el bote sube a 9,8 millones
Jorge Rey, en un programa de televisión. Antena 3

Jorge Rey confirma el día en que se acabará la ola de calor, pero recuerda lo que dijeron las Cabañuelas

El joven prevé que la inestabilidad en forma de tormentas irá creciendo la próxima semana

AT

Domingo, 10 de agosto 2025, 22:58

La gran pregunta: ¿Hasta cuándo va a durar la ola de calor?. La responde Jorge Rey el joven y mediático 'chico del tiempo' amateur famoso por sus predicciones en Youtube.

Jorge Rey (Burgos, 18 años) espera que la próxima semana «tengamos un descenso de temperaturas en el norte de España, aunque será temporal». El lunes 18 de agosto, se rebajará ya algo el calor, según el joven, aunque se mantendrán aún valores por encima de 30 grados.

En cualquier caso, Rey ve en esta situación un aumento de la inestabilidad, que llegará a partir del 21 de agosto en forma de tormentas, sobre todo en las regiones el norte, en Aragón y en Cataluña.

Rey insite en que esta inestabilidad en forma de tormentas irá creciendo la próxima semana, con un cambio de tiempo importante. El joven recuerda, sin embargo, que las Cabañuelas* ya avisaron de que el tiempo en septiembre seguirá siendo muy caluroso en España.

(*Las Cabañuelas es un cálculo popular y sin base científica basado en la observación de los cambios atmosféricos en los 12, 18 o 24 primeros días de enero o de agosto, para pronosticar el tiempo durante cada uno de los meses del mismo año o del siguiente.)

Publicidad

Top 50
  1. 1 Uno de los fallecidos en el accidente de avioneta es hijo de un exconseller de Hacienda
  2. 2

    Un brote de chikungunya infecta a más de 7.000 personas en China y dispara las alarmas en el mundo
  3. 3

    Las fisuras en el robo del reloj de Calatrava
  4. 4

    La Diputación se plantea ya apartar a Ninet de la subdirección del MuVIM tras no acreditar que es licenciada
  5. 5 La localidad valenciana que ha dormido este domingo a 8 grados en pleno agosto
  6. 6

    El primer fármaco valenciano que pone en jaque al cáncer
  7. 7 Uno de los fallecidos en el accidente de avioneta es hijo de un exconseller de Hacienda
  8. 8 Virus chikungunya: qué es, cuáles son los síntomas y el tratamiento
  9. 9 Una brillante bola de fuego cruza el cielo de Valencia a miles de kilómetros por hora
  10. 10 Detenido un hombre tras agredir a su mujer en una habitación de un hotel de Valencia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Jorge Rey confirma el día en que se acabará la ola de calor, pero recuerda lo que dijeron las Cabañuelas

Jorge Rey confirma el día en que se acabará la ola de calor, pero recuerda lo que dijeron las Cabañuelas