Jorge Rey confirma el día en que se acabará la ola de calor, pero recuerda lo que dijeron las Cabañuelas

La gran pregunta: ¿Hasta cuándo va a durar la ola de calor?. La responde Jorge Rey el joven y mediático 'chico del tiempo' amateur famoso por sus predicciones en Youtube.

Jorge Rey (Burgos, 18 años) espera que la próxima semana «tengamos un descenso de temperaturas en el norte de España, aunque será temporal». El lunes 18 de agosto, se rebajará ya algo el calor, según el joven, aunque se mantendrán aún valores por encima de 30 grados.

En cualquier caso, Rey ve en esta situación un aumento de la inestabilidad, que llegará a partir del 21 de agosto en forma de tormentas, sobre todo en las regiones el norte, en Aragón y en Cataluña.

Rey insite en que esta inestabilidad en forma de tormentas irá creciendo la próxima semana, con un cambio de tiempo importante. El joven recuerda, sin embargo, que las Cabañuelas* ya avisaron de que el tiempo en septiembre seguirá siendo muy caluroso en España.

(*Las Cabañuelas es un cálculo popular y sin base científica basado en la observación de los cambios atmosféricos en los 12, 18 o 24 primeros días de enero o de agosto, para pronosticar el tiempo durante cada uno de los meses del mismo año o del siguiente.)

