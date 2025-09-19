Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Un paciente se somete a un injerto de pelo. JLBort

Inés Nieto, licenciada en farmacia, desvela cuál es el mejor tratamiento para combatir la caída capilar: «Para elegir el suplemento adecuado, tienes que saber a qué se debe»

La experta da la clave para entender el por qué de la pérdida de cabello

Mario Lahoz

Valencia

Viernes, 19 de septiembre 2025, 00:23

La pérdida de cabello es un problema que no solo afecta a la salud capilar, sino también a la autoestima y a la seguridad personal. Muchas personas buscan con urgencia una solución en forma de suplementos, champús o tratamientos específicos.

Sin embargo, la farmacéutica Inés Nieto desvela que no conviene empezar un tratamiento sin conocer antes la causa real. «Para elegir el suplemenro adecuado para la caída capilar, tienes que saber a qué se debe», explica la experta.

Nieto explica que la caída reaccional aparece de forma repentina y suele durar menos de seis meses. Entre los factores más comunes se encuentran el estrés, los cambios de estación, la quimioterapia o el posparto.

En estos casos, los suplementos más eficaces son aquellos que ayudan a reforzar la fibra capilar, estimular la fase de crecimiento del folículo y mejorar la microcirculación, lo que favorece la recuperación del pelo.

Un influencer comparte un vídeo del «Mercadona más raro» que ha visto en España

Javier de Haro, psicólogo: «Entre llevar a tus hijos al parque o ir a tomar algo con tu pareja, elige a tu pareja»

En contraposición, la caída crónica se desarrolla de manera más lenta, se extiende durante más de seis meses y suel estar asociada a factores hereditarios u hormonales. Ante esta sitaución, Nieto aconseja acudir al dermatólogo para recibir un diagnóstico individualizado.

Los suplementos recomendados en este caso buscan fortalecer el anclaje del folículo, proteger la fibra capilar y alargar lo máximo posible la fase de crecimiento del cabello. La experta recalca que el tratamiento biooral debe ser la base principal contra la caída capilar.

No obstante, señala que puede potenciarse con productos de aplicación tópica como sérums o champús anticaída, que funcionan como complemento.

