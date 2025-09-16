Javier de Haro, psicólogo: «Entre llevar a tus hijos al parque o ir a tomar algo con tu pareja, elige a tu pareja»
El experto señala que los más importante es el ambiente en el que crece un niño, ya que esto primará en su memoria emocional
Mar Georga
Martes, 16 de septiembre 2025, 00:48
No se trata de elegir entre ser buenos padres o una buena pareja, sino de entender que una cosa nutre a la otra. El psicólogo Javier de Haro aclara que lo que realmente deja huella en un niño es el ambiente emocional en el que ha crecido, más allá de haber ido todas las tardes al parque a jugar. «Si un día tuvieras que elegir entre llevar a tus hijos al parque o ir a tomar algo con tu pareja, elige a tu pareja», destaca.
«No me malinterpretes, por supuesto que lo más importante son ellos. Por supuesto que tenemos que intentar siempre compartir momentos con ellos, pero no podemos olvidarnos de nuestra pareja«, aclara el experto. Según su experiencia, los hijos necesitan un entorno que propicie la seguridad, la paz y la felicidad. »Y para eso, elegir también a tu pareja, elegiros de vez en cuando, es necesario. Y si no, piénsalo: este mes, ¿cuántas veces los has llevado al parque? ¿Y cuántas citas has tenido con tu pareja?«, señala el psicólogo.
«Al final, a ellos no les va a importar ese día de la semana, de la quincena o del mes, en que tú no lo llevas al parque y se queda con la abuela, con la canguro, o se queda a comer en el colegio, para que vosotros podáis tener esa cita«, señala. Este razonamiento puede aplicarse a cualquier situación familiar. No hace falta que sea una cita, este cuidado personal puede traducirse en el disfrute de un día a solas, con amigos, o con otros familiares.
En definitiva, se trata de comprender que, como explica el psicólogo Álvaro Bilbao, «el día de mañana, tus hijos no se van a cuidar como tú les cuidaste, sino como te vieron cuidarte a ti«. Javier de Haro aclara que: »No estoy diciendo que no vayamos con nuestros hijos. Son lo primero. Lo más importante«. Pero también es necesario recordar que »debemos elegir a nuestra pareja en ocasiones. Y además, ¡a solas!«, exclama.
«Es más fácil que un niño sea feliz cuando crece en un ambiente sano, en un hogar donde ve amor, ve risas, ve gestos, detalles, complicidad. Si nosotros estamos felices, ellos también lo estarán. Y es que no solo somos padres o madres, aunque eso sea lo más importante, también somos pareja, persona, amigo... y cuidar eso nos ayuda a ser feliz y a hacer feliz«, concluye el experto.
