Ballesol Patacona apuesta por el mar y las actividades acuáticas para mejorar la vida de sus mayores La residencia organiza salidas semanales a la playa y sesiones de aquagym que refuerzan la salud física, la autonomía y la convivencia de los residentes

Nacho Roca Alboraya Jueves, 4 de septiembre 2025, 17:00 Comenta Compartir

En Ballesol Patacona, la playa no es solo un paisaje frente a la ventana: es parte activa de la vida de los residentes. Cada semana, grupos de mayores acompañados por el equipo del centro salen a la arena para pasear, bañarse en aguas adaptadas o practicar actividades acuáticas como el aquagym. «Son experiencias que les aportan beneficios físicos, emocionales y sociales muy valiosos», explica la directora del centro, Mª Luisa Vivas.

La residencia ha convertido el contacto con el mar en una herramienta de salud y bienestar. Las actividades acuáticas no solo mejoran la movilidad y la circulación, también fomentan la autonomía y el estado de ánimo. «El mar mejora el ánimo y crea vínculos entre ellos», subraya Vivas.

Las instalaciones del centro están diseñadas para eliminar barreras: accesos adaptados, espacios amplios, ascensores y ayudas técnicas que garantizan la participación de todos. La fisioterapeuta Andrea, el TASOC Javi y la terapeuta ocupacional Celia coordinan las sesiones, adaptadas a cada residente. «El agua protege las articulaciones, fortalece músculos y mejora la circulación. Es un ejercicio completo y sin riesgo de lesiones», señalan.

Los propios mayores avalan la experiencia. Consuelo Rua, de 90 años y fallera mayor del centro en 2024, asegura que cada salida a la playa le transporta a su juventud. «Me encanta tomar el sol, pasear… Me recuerda cuando iba al balneario de las Arenas o cuando disfrutaba con mis hijos. Además, aquí he hecho nuevas amistades y me siento muy acompañada». Jesús, de 78 años, destaca la recuperación física: «Pensaba que nunca más podría disfrutar del mar. Gracias al aquagym camino mejor, tengo más flexibilidad y me siento contento».

La regularidad de estas actividades refuerza rutinas positivas, motiva y genera un fuerte sentido de pertenencia. Y no todo se queda en el verano: el centro mantiene un calendario activo todo el año, con propuestas como visitas al mercado, talleres de teatro, el coro o la preparación de la falla y el árbol de Navidad.

Para Jesús, que ha redescubierto su afición a la pesca en los atardeceres de la Patacona, y para Consuelo, que decidió quedarse a vivir tras un verano de prueba, Ballesol es mucho más que una residencia: es un lugar donde seguir disfrutando de la vida en comunidad, frente al mar.