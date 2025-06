Hacia una Valencia sin calvos: Los injertos de pelo y los tratamientos capilares explotan en la Comunitat

M. Hortelano Valencia Sábado, 28 de junio 2025, 00:33 | Actualizado 00:58h. Comenta Compartir

Hasta hace no mucho, quedarse calvo era una condición irreversible. De hecho, la alopecia en determinado grado afectaba a más de un 40% de hombres en España, según varios estudios, con la genética como principal lastre. Pelo que caía, pelo que se daba por perdido. Y las entradas se habían consolidado como uno de los principales problemas de autoestima de los más jóvenes, con su entrada en la vida adulta. En mujeres, las cifras no son tan generalizadas, pero la pérdida de densidad capilar o la propia alopecia también suponen una gran preocupación en este grupo.

Pero, en la última década, la medicina capilar se ha generalizado de tal manera que la calvicie ha pasado a ser una opción y no una obligación para muchas personas. Nuestro país, además, está liderando muchos estudios en este campo para conocer más sobre cómo la alopecia y sus distintas formas llegan a nuestras vidas. De hecho, España será sede en un par de años del Congreso Mundial de Investigación Capilar y el número de profesionales médicos que se centran en este campo no ha parado de crecer. El estudio del pelo y del cuero cabelludo depende de dermatólogos, pero tiene incluso una especialidad médica: la tricología, que se centra sólo en esta parte de nuestro cuerpo que, a juzgar por los datos, cada día nos preocupa más. Los tricólogos son profesionales médicos especializadoses específicamente en el diagnóstico y tratamiento de enfermedades que afectan al cabello. Pero también a ayudar a quienes aún lo conservan a cuidarlo.

Con un simple vistazo al callejero de Valencia, se observa que el número de centros capilares se ha multiplicado y es ya un sector generalizado en el mundo de los tratamientos médicos y estéticos. Además, la Comunitat cuenta con algunos de los médicos que sentaron las bases de esta disciplina, hace ya tres décadas, cuando 'ponerse pelo' era sólo cosa de unos pocos. Uno de ellos es el doctor Marco Romagnoli, uno de los tricólogos con más demanda en la ciudad. Una simple encuesta entre algunos compañeros de trabajo, que han oído hablar de él a algunos amigos, o que incluso han pasado por sus manos, lo pone en mi radar. No es extraño. En los últimos cinco años ha atendido a miles de pacientes. No es una exageración. La cifra me la muestra directamente del programa en el que tiene la base de datos de su consulta, en un momento cualquiera de nuestra conversación. Esa mañana está ya en la camilla donde le harán un injerto capilar o un tratamiento el paciente uno de esos miles de pacientes.

A su consulta llegan cada día decenas de personas en busca de una solución a problemas con el pelo. En los últimos diez años, el perfil de paciente ha dado un giro radical. Ahora, el paciente tipo es un hombre, menor de 25 años. «Si en un día atendemos a 80 personas en total, 20 son jóvenes que quieren prevenir antes de que la cosa vaya a más», cuenta. «Van todos peinados igual y si se les empieza a caer algo de pelo o se ven entradas, suelen venir, porque si además la genética es mala, enseguida clarean. Para ellos, el pelo es casi un órgano más», señala. Pero, este interés de los más jóvenes por no perder el pelo tendrá efectos en unos años. «En 10 años haremos menos cirugías, porque están teniendo buena prevención». Pero estos jóvenes no son los únicos. También hombres de más de 40 y mujeres con baja calidad capilar. «Los cambios sociológicos, los divorcios, que nos cuidamos más… todo influye en que queramos vernos con pelo o con mejor pelo», argumenta.

Antes de entrevistarme con el doctor, paso un rato en la sala de espera de una de sus clínicas. Me llama la atención que ninguno de los pacientes lleva el pelo rapado, una imagen muy asociada a los injertos. Me lo explicará el doctor después. Eso y por qué cada vez menos gente coge un avión para irse a Turquía a hacerse el tratamiento. Antes, hablemos de pelo.

¿Por qué se cae el pelo?

En la cabeza de cualquier persona sin problema de alopecia hay algo más de 100.000 pelos. De ese total, lo normal es perder entre 50 y 100 unidades al día, dentro de una situación ordinaria. Además, con esas magnitudes, no deberíamos ser conscientes de que se ha caído, porque entra dentro del ciclo normal en el que cuando un pelo se pierde, otro ya ha salido en su lugar.

Glándula sebácea Epidermis Músculo erector del pelo Dermis Raiz Terminación nerviosa Folículo piloso Glándula sebácea Epidermis Músculo erector del pelo Dermis Raiz Terminación nerviosa Folículo piloso Epidermis Músculo erector del pelo Glándula sebácea Terminación nerviosa Folículo piloso Raiz Dermis Epidermis Músculo erector del pelo Glándula sebácea Terminación nerviosa Folículo piloso Raiz Dermis Epidermis Dermis Epidermis Dermis Epidermis Raiz Dermis Epidermis Raiz Dermis Epidermis Dermis Epidermis Dermis Epidermis Dermis Epidermis Dermis Epidermis Cabello Viejo Cabello nuevo Dermis Raiz Epidermis Cabello Viejo Cabello nuevo Dermis Raiz Epidermis Cabello Viejo Cabello nuevo Raiz Dermis Epidermis Cabello Viejo Cabello nuevo Raiz Dermis Fase anágena Es la fase de crecimiento del pelo dentro del folículo y en ella se cuentra el 90% del cabello. Es una etapa larga que dura de dos a ocho años Fase catágena Es una etapa de transición en la que el crecimiento cesa. Es la que menor duración tiene, dos o tres semanas, y afecta al 1% del cabello Fase telógena Durante dos o tres meses el folículo piloso está inactivo y el cabello no crece. Al final de la fase se cae Nueva anágena La raiz, que ha permanecido durante todas las fases, empieza a crear un nuevo cabello mientras el anterior acaba de caer AUX STEP FOR JS

Las primeras señales de alerta deben llegar por la miniaturización del pelo. Es decir, porque perdemos densidad. En los hombres, las entradas se retrasan en esa primera línea de pelo y la coronilla pierde frondosidad. En mujeres, el primer síntoma es que la línea del pelo claree, porque la raíz adelgaza, o que la coleta se haga más delgada. «La gente tiene que aprender a conocer su pelo. Si de joven tienes el pelo ya envejecido o el color se agrisado, debajo puede haber una patología que hay que revisar», explica el doctor.

El pelo es como la huerta. Si quieres verduras buenas, tienes que abonar bien el terreno, fertilizar tu cosecha... Marco Romagnoli Tricólogo, doctor fundador de MR Grupo Clínico

Los cuatro factores fundamentales que afectan a nuestro pelo son nutricionales (por deficiencias en la alimentación o dietas restrictivas), hormonales (por cambios en nuestras hormonas o deficiencias), genéticos y fisiológicos (atribuibles al estrés, malos hábitos o cambios estacionales). Pero sin duda, el factor predominante es el genético, responsable principal de la alopecia androgenética. «Si tu padre o abuelo son calvos, tienes muchas posibilidades de serlo», avisa el doctor. Y este es el tipo de pérdida de pelo que tiene el 85% de los pacientes que acuden a consulta. «El pelo es como la huerta. Si quieres verduras buenas tienes que abonar bien el terreno, fertilizar tu cosecha…Incluso si hay alguna plaga, hay que tratarla. Si lo descuidas o solo lo riegas de vez en cuando, el resultado será un cultivo más débil, con productos de menor calidad y menor tamaño« explica el doctor Romagnoli. Y eso es lo primero que hay que ver. Qué está sucediendo en una cabeza. Pero también dentro del cuerpo. Por eso los tricólogos observan primero el cuero cabelludo y los folículos del pelo con una lupa de aumento y solicitan una analítica en busca de parámetros alterados. Ahí entran anemias, problemas de tiroideas, nutricionales, falta de vitamina D o problemas hormonales. Y con esa información, se puede tener una foto amplia de lo que está sucediendo en el exterior de nuestra cabeza. Y a partir de ahí, se genera un diagnóstico en el que el injerto o trasplante capilar es la última de las opciones del itinerario de posibles soluciones.

Y es que algunos problemas capilares pueden mejorar con una suplementación oral adecuada, específicamente con vitaminas del grupo B y oligoelementos como hierro, zinc. También existen terapias orales con medicamentos específicos, especialmente en los casos de alopecia androgenética.

Tratamientos

Pero, si el tratamiento requiere de algún tipo de intervención, hay ya varias alternativas a la cirugía que entran dentro de la prevención y cuentan, además, con evidencia científica. Sobre todo, antes de los 30 años.

-El PRP (Plasma Rico en Plaquetas). Para obtenerlo es necesaria la extracción de cantidades pequeñas de sangre del propio paciente. Tras esto, se centrifuga la extracción para separar así los componentes. Por último, para utilizar el PRP en la zona capilar, se inyecta una porción de plasma rico en plaquetas directamente en la zona a tratar. Sirve para estimular las células responsables del crecimiento del pelo y lograr un cabello más resistente, grueso y fuerte. Además, el PRP para uso capilar también puede ser un complemento al injerto y se puede inyectar tanto en la zona receptora como en la donante, para así acelerar el proceso de cicatrización. Al provenir de la propia sangre del paciente, no genera riesgo de rechazo o reacciones alérgicas.

-Mesoterapia: Se trata de vitaminas y farmacología inyectada en la dermis del pelo. La prescribe el médico. Se aplica inyecciones de agujas muy finas en el cuero cabelludo con los nutrientes necesarios como aminoácidos, vitaminas, oligoelementos y vasodilatadores, o en caso necesario farmacológico, que combaten el debilitamiento del cabello. La pistola de mesoterapia capilar permite aplicar las sustancias activas a una profundidad y ritmo constantes, de una forma indolora.

Los resultados comienzan a apreciarse a partir de los 3 o 4 meses.

A ambos tratamientos ha acudido Juan, valenciano de 35 años. Comenzó a perder pelo muy joven, hasta que le supuso un complejo que lo llevó a interesarse por los implantes. Acudió a una clínica de Valencia donde tenía una amiga que trabajaba como enfermera capilar. Ahí le hicieron un diagnóstico mediante observación y analítica, en el que sus problemas de densidad y caída se podían tratar con mesoterapia. «Noté que se me seguía cayendo, pero se me taparon muchos de los agujeros que había empezado a tener. Además, tenía la coronilla y las entradas más pobladas», explica. El tratamiento lo completó con mediación oral y con un refuerzo de plasma. «La mesoterapia eran pequeños pinchazos en el cuero cabelludo. Uno cada tres meses. En total, cuatro o cinco veces, por algo más de 100 euros la sesión». Ahora, está contento con el resultado y se ha evitado un injerto. «Lo he descartado porque he mejorado mucho», señala.

Pero si la prevención no es suficiente o hay directamente un problema de calvicie que no se puede tratar de otro modo, los injertos se han extendido muchísimo.

1 Identificar el tratamiento idóneo La mayoría de operaciones actualmente se realizan cuando la calvicie es aún incipiente Coronilla Zona media Entradas Entradas Zona frontal 2 Anestesia local Independientemente del tipo de extracción se realiza insensibilizando la zona ya que la extracción es, cuando menos, molesta FUE: Follicular Unit Extraction Extracción de Unidades Foliculares 3 Extracción Se realiza extrayendo los folículos uno a uno 4 Implantación Cada unidad se coloca en la zona receptora Los resultados que se tiene con esta técnica son de aspecto natural, sin cicatriz y sin fibrosis del cuero cabelludo Esta técnica logra una buena densidad con 1.200 y 2.000 extracciones foliculares por día FUSS: Follicular Unit Strip Surgery Cirugía de tira de unidades foliculares 3 Extracción Se extrae una tira de piel con varios folículos cicatriz en la nuca 4 Manipulación La tira se divide en unidades foliculares 5 Implantación Los injertos se colocan también uno por uno Fue la primera técnica de injerto que se comenzó a hacer hace más de 35 años Está en desuso poco porque deja una amplia cicatriz en la zona de la extracción VARIACIONES Hair long Actualmente en desuso Se implanta pelo sin cortar, de la longitud con la que se extrae pero tras un injerto una parte del pelo caeo por lo que se producen calvas que no se vuelven a poblar en su totalidad El paciente sale de la consulta con el pelo largo pero es un espejismo porque puede tener calvas al poco tiempo No shaving FUE Es la técnica más puntera hoy en día No necesita que el paciente se afeite Se hace un degradado en la nuca y no se rasura. Es inapreciable En la zona receptora no se hacen incisiones, se deja pelo al momento La gente busca esta técnica porque es imperceptible y muy efectiva ZONA DE EXTRACCIÓN Las zonas occipital y lateral de la cabeza siempre tienen cabello de buena calidad COLOCACIÓN DE CABELLO El cabello, una vez extraído, se almacena según su calidad y calibre y se va colocando en la zona receptora ZONA RECEPTORA La reitrada de la línea de nacimiento del pelo es una de las principales correcciones de este tipo de cirugía FOTOGRAFÍAS J. L. BORT INFOGRAFÍA P. CABEZUELO 1 Identificar el tratamiento idóneo La mayoría de operaciones actualmente se realizan cuando la calvicie es aún incipiente Coronilla Zona media Entradas Entradas Zona frontal 2 Anestesia local Independientemente del tipo de extracción se realiza insensibilizando la zona ya que la extracción es, cuando menos, molesta FUE: Follicular Unit Extraction Extracción de Unidades Foliculares 3 Extracción Se realiza extrayendo los folículos uno a uno 4 Implantación Cada unidad se coloca en la zona receptora Los resultados que se tiene con esta técnica son de aspecto natural, sin cicatriz y sin fibrosis del cuero cabelludo Esta técnica logra una buena densidad con 1.200 y 2.000 extracciones foliculares por día FUSS: Follicular Unit Strip Surgery Cirugía de tira de unidades foliculares 3 Extracción Se extrae una tira de piel con varios folículos cicatriz en la nuca 4 Manipulación La tira se divide en unidades foliculares 5 Implantación Los injertos se colocan también uno por uno Fue la primera técnica de injerto que se comenzó a hacer hace más de 35 años Está en desuso poco porque deja una amplia cicatriz en la zona de la extracción VARIACIONES Hair long Actualmente en desuso Se implanta pelo sin cortar, de la longitud con la que se extrae pero tras un injerto una parte del pelo caeo por lo que se producen calvas que no se vuelven a poblar en su totalidad El paciente sale de la consulta con el pelo largo pero es un espejismo porque puede tener calvas al poco tiempo No shaving FUE Es la técnica más puntera hoy en día No necesita que el paciente se afeite Se hace un degradado en la nuca y no se rasura. Es inapreciable En la zona receptora no se hacen incisiones, se deja pelo al momento La gente busca esta técnica porque es imperceptible y muy efectiva ZONA DE EXTRACCIÓN Las zonas occipital y lateral de la cabeza siempre tienen cabello de buena calidad COLOCACIÓN DE CABELLO El cabello, una vez extraído, se almacena según su calidad y calibre y se va colocando en la zona receptora ZONA RECEPTORA La reitrada de la línea de nacimiento del pelo es una de las principales correcciones de este tipo de cirugía FOTOGRAFÍAS J. L. BORT INFOGRAFÍA P. CABEZUELO 1 Identificar el tratamiento idóneo La mayoría de operaciones actualmente se realizan cuando la calvicie es aún incipiente Coronilla Zona media 2 Entradas Entradas Anestesia local Zona frontal Independientemente del tipo de extracción se realiza insensibilizando la zona ya que la extracción es, cuando menos, molesta FUE: Follicular Unit Extraction Extracción de Unidades Foliculares FUSS: Follicular Unit Strip Surgery Cirugía de tira de unidades foliculares 3 Extracción 3 Se extrae una tira de piel con varios folículos Extracción Se realiza extrayendo los folículos uno a uno cicatriz en la nuca 4 Manipulación 4 La tira se divide en unidades foliculares Implantación Cada unidad se coloca en la zona receptora 5 Implantación Los injertos se colocan también uno por uno Los resultados que se tiene con esta técnica son de aspecto natural, sin cicatriz y sin fibrosis del cuero cabelludo Fue la primera técnica de injerto que se comenzó a hacer hace más de 35 años Está en desuso poco porque deja una amplia cicatriz en la zona de la extracción Esta técnica logra una buena densidad con 1.200 y 2.000 extracciones foliculares por día VARIACIONES No shaving FUE Hair long Es la técnica más puntera hoy en día Actualmente en desuso Se implanta pelo sin cortar, de la longitud con la que se extrae pero tras un injerto una parte del pelo caeo por lo que se producen calvas que no se vuelven a poblar en su totalidad No necesita que el paciente se rape el pelo Se hace un degradado en la nuca y no se rasura, por lo que es inapreciable En la zona receptora no se hacen incisiones, se deja pelo al momento El paciente sale de la consulta con el pelo largo pero es un espejismo porque puede tener calvas al poco tiempo La gente ahora busca esta técnica porque es imperceptible y muy efectiva ZONA DE EXTRACCIÓN Las zonas occipital y lateral de la cabeza siempre tienen cabello de buena calidad COLOCACIÓN DE CABELLO El cabello, una vez extraído, se almacena según su calidad y calibre y se va colocando en la zona receptora ZONA RECEPTORA La reitrada de la línea de nacimiento del pelo es una de las principales correcciones de este tipo de cirugía FOTOGRAFÍAS J. L. BORT INFOGRAFÍA P. CABEZUELO 1 Identificar el tratamiento idóneo La mayoría de operaciones actualmente se realizan cuando la calvicie es aún incipiente Coronilla Zona media 2 Entradas Entradas Anestesia local Zona frontal Independientemente del tipo de extracción se realiza insensibilizando la zona ya que la extracción es, cuando menos, molesta FUE: Follicular Unit Extraction Extracción de Unidades Foliculares FUSS: Follicular Unit Strip Surgery Cirugía de tira de unidades foliculares 3 3 Extracción Extracción Se realiza extrayendo los folículos uno a uno Se extrae una tira de piel con varios folículos cicatriz en la nuca 4 Manipulación 4 La tira se divide en unidades foliculares Implantación Cada unidad se coloca en la zona receptora 5 Implantación Los injertos se colocan también uno por uno Los resultados que se tiene con esta técnica son de aspecto natural, sin cicatriz y sin fibrosis del cuero cabelludo Fue la primera técnica de injerto que se comenzó a hacer hace más de 35 años Está en desuso poco porque deja una amplia cicatriz en la zona de la extracción Esta técnica logra una buena densidad con 1.200 y 2.000 extracciones foliculares por día VARIACIONES No shaving FUE Hair long Es la técnica más puntera hoy en día Actualmente en desuso Se implanta pelo sin cortar, de la longitud con la que se extrae pero tras un injerto una parte del pelo caeo por lo que se producen calvas que no se vuelven a poblar en su totalidad No necesita que el paciente se rape el pelo Se hace un degradado en la nuca y no se rasura, por lo que es inapreciable En la zona receptora no se hacen incisiones, se deja pelo al momento El paciente sale de la consulta con el pelo largo pero es un espejismo porque puede tener calvas al poco tiempo La gente ahora busca esta técnica porque es imperceptible y muy efectiva ZONA DE EXTRACCIÓN Las zonas occipital y lateral de la cabeza siempre tienen cabello de buena calidad COLOCACIÓN DE CABELLO El cabello, una vez extraído, se almacena según su calidad y calibre y se va colocando en la zona receptora ZONA RECEPTORA La reitrada de la línea de nacimiento del pelo es una de las principales correcciones de este tipo de cirugía FOTOGRAFÍAS J. L. BORT INFOGRAFÍA P. CABEZUELO

Las técnicas han avanzado mucho en estos últimos 30 años y los resultados ya se han podido valorar en el tiempo. Esta explosión ha aumentado la oferta y bajado los precios de estos tratamientos. Pero también ha abierto la puerta a intrusismo, mala praxis y tratamientos 'low cost'. «Por debajo de 3.000 euros es imposible hacer una cirugía con garantías», alerta el doctor Romagnoli. En el mercado, los precios de los tratamientos de plasma y mesoterapia oscilan entre los 500 y los 1.000 euros, mientras que las cirugías capilares se mueven entre los 3.000 y los 10.000 euros, dependiendo de la magnitud del trabajo. Por unas entradas, por ejemplo, se pueden necesitan entre 1.000 u 2.000 pelos. Para una coronilla, de 2.000 pelos, aunque se comienza en 1.500 pelos. Se está produciendo una normalización generalizada de los precios, lo que ha comenzado a atraer de nuevo al cliente nacional. Cada vez son menos lo que viajan al extranjero, a destinos como Turquía, porque ya no resulta tan rentable. «Allí el tratamiento capilar se aborda casi como una cadena de montaje, pero el cabello es cuestión de estética y salud», opina el doctor.

A su primer injerto capilar acudió Guillermo en 2018. «Mi mujer y yo teníamos la misma edad, pero mi aspecto físico por el pelo me ponía años», cuenta. Así que puso rumbo a Turquía con un diagnóstico de alopecia nivel cinco. Aprovechó las vacaciones de Navidad para hacérselo y disimular los efectos que le dejó el rapado y el posterior injerto. Allí acudió recomendado por un amigo, y volvió en hasta tres ocasiones porque hizo relación con la clínica, contento por sus buenos resultados. «Me pusieron más de 3.000 folículos por vez y lo he notado muchísimo», explica. «Mi padre era calvo, mi madre tiene mal pelo. Lo mío era herencia». Ahora está muy contento con su nuevo aspecto y ha seguido incluso mejorando el resultado con micropigmentación, para rellenar con color los huecos que han podido quedar del nuevo pelo. «Hay que normalizar los injertos de pelo como se ha hecho con los tatuajes», dice.

Créditos Fotografías de J. L. Bort e infografías de Patricia Cabezuelo

Comenta Reporta un error