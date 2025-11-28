Fuenlabrada: horario y ubicación este domingo del pregón y encendido de luces de Navidad 2025 Tras el encendido de la iluminación navideña, llegará a Fuenlabrada uno de los fenómenos musicales del año: el espectáculo K-POP de Las Guerreras del Pop

La Navidad llega a Fuenlabrada. La localidad dará la bienvenida oficial a estas fiestas el domingo 30 de noviembre, a partir de las 19.00 horas, con una ceremonia especial en la Plaza de la Constitución, que incluirá el pregón navideño, el encendido de luces y un gran espectáculo musical para todos los públicos.

Los alumnos del grupo OWLA, del IES José Luis López Aranguren, ganadores del campeonato Fórmula Uno Schools: F1 in Schools en la Comunidad de Madrid y en España serán los encargados del pregón.

Para el acto del encendido se contará con un espectáculo de la compañía Pablo Méndez Performance. 'La Luz de Invierno. El Encendido Mágico de Fuenlabrada, combinará danza, acrobacia, teatro visual y tecnología lumínica. Una propuesta artística que celebra la unión, la esperanza y el espíritu navideño en una ceremonia llena de magia y emoción.

Tras el encendido de la iluminación navideña, llegará a Fuenlabrada uno de los fenómenos musicales del año: el espectáculo K-POP de Las Guerreras del Pop.

Día y hora: 30 noviembre de 2025, a las 19:00 horas.

Lugar: Plaza de la Constitución.

Precio:: Gratis.

Programa de Navidad en Fuenlabrada

La magia llegará a la plaza de la Constitución con Jorge Blass el 23 de diciembre y Edu el Mago el 28, mientras el 6 de enero en el Teatro Tomás y Valiente tendrá lugar la tradicional Gala de Magia Especial Día de Reyes.

También en la plaza de la Constitución se celebrarán los musicales 'Un siglo de magia', para conmemorar los cien años de la magia de Disney el 6 de diciembre, 'Lola Toc-Toc. Viaje a la Isla de los Sueños', el 27 de diciembre o 'Cuento de Navidad', el 30.

Concierto del grupo Seguridad Social el 19 de diciembre en la plaza de la Constitución y de Black Light Gospel Choir el 20 con villancicos clásicos y modernos.

Segunda edición de 'Young X Mas Fuenlabrada', una gran fiesta de Dj en la plaza de la Constitución el 3 de enero a las 20.30 horas, además de repetir el ya tradicional concierto Coro'N' Rock, un encuentro de Dj Infantiles, junto a la Fiesta Preúvas.

El ballet 'El Cascanueces' se celebrará el domingo 21 de diciembre en el teatro Tomás y Valiente y 'La Cajita de los Sueños. Un Cuento de Navidad', el viernes 26 de diciembre en la plaza de la Constitución.

A partir del 12 de diciembre y hasta el 4 de enero, 'Fuenli' y los Mensajeros y Mensajeras Reales recogerán la Carta a Papá Noel y los Reyes Magos de todos los niños y niñas que quieran pasar por la plaza de España y las Juntas de Distrito.

El deporte estará presente con la Marcha Quemapolvorones, el 20 de diciembre a las 12 horas por las calles más céntricas de la ciudad.

Como cada 31 de diciembre la plaza de la Constitución acogerá la Gran Fiesta Preúvas, cuyo pregón este año estará a cargo de la presentadora Inés Hernand.

La música la pondrá el fuenlabreño Dj Verse a las 11.30 horas mientras que la Cabalgata de Reyes volverá a llenar el día 5 a las 18 horas las calles con más de medio centenar de carrozas. Este año el desfile comenzará su recorrido en la calle Móstoles, a la altura de la calle Galicia, para después seguir el trayecto tradicional por avenida de las Naciones, calle Francia, Grecia, Hungría, hasta finalizar en la plaza de la Constitución.