Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Lingotes y monedas de oro en una imagen de archivo. Unplash Photo

Un francés descubre lingotes y monedas de oro enterrados en su jardín

El valor del tesoro supera los 700.000 euros

AFP

Sábado, 29 de noviembre 2025, 01:07

Comenta

n hombre en Francia encontró un auténtico tesoro mientras excavaba en su jardín para construir una piscina: lingotes y monedas de oro valorados en unos 700.000 euros (unos 800.000 dólares), informó este miércoles la alcaldía de Neuville-sur-Saône. Tras su hallazgo, que tuvo lugar en mayo, el hombre contactó a las autoridades competentes, incluida la Dirección Regional de Asuntos Culturales (DRAC), confirmó el municipio a AFP.

Las autoridades descartaron que se tratara de un tesoro arqueológico, lo que hizo posible que al hombre conservar el oro. Según el diario regional Le Progrès el tesoro estaba compuesto por cinco lingotes y numerosas monedas, todas envueltas en bolsas de plástico.

De acuerdo con la investigación de la policía, el oro había sido adquirido legalmente y fundido hace unos 15 o 20 años en una empresa de la región de Lyon (centro-este).

Pero el origen del botín sigue siendo un misterio, ya que el anterior propietario del terreno falleció, indicó la alcaldía.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La Policía registra el domicilio del anestesista que sedó a la niña fallecida en Alzira
  2. 2 Pradas señala al exjefe de Bomberos como el técnico que paró el Es Alert a las 19 horas del 29-O: «Lo vio contraproducente»
  3. 3 Parricidio de San Marcelino: 15 años de prisión por matar a su madre con una fregona y un cojín
  4. 4

    Mazón y Vilaplana se quedaron dos horas de tertulia en El Ventorro después de comer
  5. 5

    Los Santos Juanes impresiona a sus primeros visitantes: «Es una maravilla, no había visto nada igual»
  6. 6

    Pérez Llorca enseña sus cartas: borra a Mazón de su investidura y deja sin discurso a PSPV y Compromís
  7. 7

    Dudas y certezas sobre la muerte de la niña tras ser atendida en una clínica dental de Alzira
  8. 8 Qué hacer este sábado en Valencia: ferias, mercadillos y un castillo de fuegos
  9. 9

    Ábalos y Koldo pasan juntos en la misma celda su primera noche en Soto del Real
  10. 10

    Las cámaras de la Zona de Bajas Emisiones de Valencia se activarán el lunes sin multar

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Un francés descubre lingotes y monedas de oro enterrados en su jardín

Un francés descubre lingotes y monedas de oro enterrados en su jardín