Un francés descubre lingotes y monedas de oro enterrados en su jardín El valor del tesoro supera los 700.000 euros

AFP Sábado, 29 de noviembre 2025, 01:07 Comenta Compartir

n hombre en Francia encontró un auténtico tesoro mientras excavaba en su jardín para construir una piscina: lingotes y monedas de oro valorados en unos 700.000 euros (unos 800.000 dólares), informó este miércoles la alcaldía de Neuville-sur-Saône. Tras su hallazgo, que tuvo lugar en mayo, el hombre contactó a las autoridades competentes, incluida la Dirección Regional de Asuntos Culturales (DRAC), confirmó el municipio a AFP.

Las autoridades descartaron que se tratara de un tesoro arqueológico, lo que hizo posible que al hombre conservar el oro. Según el diario regional Le Progrès el tesoro estaba compuesto por cinco lingotes y numerosas monedas, todas envueltas en bolsas de plástico.

De acuerdo con la investigación de la policía, el oro había sido adquirido legalmente y fundido hace unos 15 o 20 años en una empresa de la región de Lyon (centro-este).

Pero el origen del botín sigue siendo un misterio, ya que el anterior propietario del terreno falleció, indicó la alcaldía.

Temas

Francia

Lyon