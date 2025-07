Un farmacéutico revela los trucos para perder el miedo a tragarte las pastillas: «Es mejor no utilizar agua» El experto comparte en su cuenta de Instagram varios remedios para perder el miedo a tomarse la medicación en cápsulas

Muchas personas tienen dificultades para tragarse una pastilla, ya sea en formato comprimido o en cápsulas. Las razones dependen de cada caso, pero pueden ir desde problemas para tragar a simplemente aprensión a atragantarnos. De ahí, que haya mucha gente que opte por tomar la medicación en sobre o el antiguo recurso de machacarla, lo que no es aconsejable en el caso de muchos fármacos porque puede hacer que pierda su efectividad.

Sin embargo, existen algunos trucos para conseguir que esto sea mucho más fácil y que no influyen nada en el efecto que ese medicamento vaya a tener en nuestro organismo. Según explica el farmacéutico y tiktoker Eduardo Palomera en sus redes sociales, el primer consejo es no tomarse la pastilla con agua: «Es mejor no utilizar agua sino alguna bebida más densa como el yogur líquido o un puré de frutas», que, a diferencia del agua, ayudarán con a su deglución.

El segundo consejo se centra en la manera en la que nos tragamos el comprimido. «Si introducimos la pastilla en la boca junto a un poco de agua, la apoyamos en la lengua e inclinamos la barbilla hasta que toque nuestro pecho será mucho más fácil de tragar» asegura el farmacéutico.

Por último, si ninguna de estas opciones nos ayuda, Eduardo aconseja leer bien el prospecto y ver si podemos cortarla o incluso diluirla en agua para poder ingerirla. El farmaceútico insiste en que «es imprescindible verificarlo» porque, en el caso de que lo hagamos sin que el prospecto indique que se puede hacer, corremos el riesgo de que la pastilla pierda todo su efecto.

