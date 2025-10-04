Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Una persona escanea el DNI en su movil, imagen de archivo. Fotolia

Confirmado por la Agencia Tributaria: esta es la fecha en la que tendrás que renovar el DNI electrónico

Aunque el documento de identidad tenga una validez superior, las credenciales electrónicas deben renovarse en un período más corto de tiempo

Mario Lahoz

Valencia

Sábado, 4 de octubre 2025, 01:12

Los certificados digitales se han convertido en una llave imprescindible para relacionarse con la Administración, ya sea para presentar la declaración de la renta, consultar notificaciones electrónicas, firmar documentos oficiales o acceder a trámites con la Seguridad Social. Sin embargo, como toda llave, tiene caducidad.

La Agencia Tributaria, junto con las entidades emisoras, ha aclarado cuáles son esos plazos y cómo debemos actuar para no quedarnos bloqueados. La normativa acerca del DNI electrónico se ha modificado en este 2025 mediante Real Decreto, fijando su duración en dos años.

Esto significa que, aunque el documento de identidad tenga una validez superior, las credenciales electrónicas que contiene deben renovarse con más frecuencia. Este proceso no se puede realizar por Internet, es necesario acudir a un Punto de Actualización del DNI o a una oficina habilitada.

La Seguridad Social paga una pensión media de jubilación de 1.508,7 euros al mes y 650 euros menos a los autónomos

Una sentencia reduce los honorarios de un abogado de 24.084 euros a solo 20,71 euros por un caso de incapacidad laboral

El organismo no es el encargado de emitir directamente estos certificados pero sí actúa como difusor de la información oficial y ofrece en su web instrucciones detalladas para comprobar la fecha de caducidad.

El proceso es sencillo, basta con abrir el almacén de certificados del navegador o del sistema operativo y consultar el apartado de 'Validez'. Allí aparece el día exacto en el que el certificado dejará de ser reconocido.

La propia AEAT insiste en la importancia de realizar la comprobación con tiempo, sobre todo para evitar contratiempos en campañas como las de la renta o en plazos administrativos ajustados.

