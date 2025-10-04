Confirmado por la Agencia Tributaria: esta es la fecha en la que tendrás que renovar el DNI electrónico Aunque el documento de identidad tenga una validez superior, las credenciales electrónicas deben renovarse en un período más corto de tiempo

Los certificados digitales se han convertido en una llave imprescindible para relacionarse con la Administración, ya sea para presentar la declaración de la renta, consultar notificaciones electrónicas, firmar documentos oficiales o acceder a trámites con la Seguridad Social. Sin embargo, como toda llave, tiene caducidad.

La Agencia Tributaria, junto con las entidades emisoras, ha aclarado cuáles son esos plazos y cómo debemos actuar para no quedarnos bloqueados. La normativa acerca del DNI electrónico se ha modificado en este 2025 mediante Real Decreto, fijando su duración en dos años.

Esto significa que, aunque el documento de identidad tenga una validez superior, las credenciales electrónicas que contiene deben renovarse con más frecuencia. Este proceso no se puede realizar por Internet, es necesario acudir a un Punto de Actualización del DNI o a una oficina habilitada.

El organismo no es el encargado de emitir directamente estos certificados pero sí actúa como difusor de la información oficial y ofrece en su web instrucciones detalladas para comprobar la fecha de caducidad.

El proceso es sencillo, basta con abrir el almacén de certificados del navegador o del sistema operativo y consultar el apartado de 'Validez'. Allí aparece el día exacto en el que el certificado dejará de ser reconocido.

La propia AEAT insiste en la importancia de realizar la comprobación con tiempo, sobre todo para evitar contratiempos en campañas como las de la renta o en plazos administrativos ajustados.