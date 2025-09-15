Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Funcionarios de la Agencia Tributaria en sus oficinas. Colpisa

El aviso de los Técnicos de Hacienda con la 'carta del miedo' que está llegando a millones de españoles por la Renta

Estas notificaciones son enviadas a contribuyentes que presentan discrepancias o irregularidades en su declaración

Mario Lahoz

Valencia

Lunes, 15 de septiembre 2025, 01:02

La campaña de la Renta terminó el 30 de junio, pero ahora comienza otra etapa para los autónomos, la revisión de estas declaraciones por parte de la Agencia Tributaria.

Son las llamadas 'cartas del miedo', notificaciones enviadas por Hacienda a contribuyentes, en su mayoría autónomos, que presentan discrepancias o irregularidades en su declaración.

No implican una sanción inmediata, pero sí exigen una respuesta o una corrección. En este año, se han enviado más de 80.000 cartas, superando las cifras del año anterior.

Si no presenta la declaración estando obligado, desde la Agencia Tributaria se reclamará el importe a pagar más los intereses de demora. Podría haber multas entre el 50% y el 150% de la deuda.

Si no hay deuda, hay una multa fija de 200 euros. Y si se presenta la declaración pero no se paga. también se puede recibir una sanción económica.

¿Qué examina Hacienda?

- Ayudas públicas no declaradas como vehículos electricos o la rehabilitación de una vivienda.

- Ingresos omitidos que constan en declaraciones de terceros.

- Deducciones autonómicas mal aplicadas o duplicadas.

- Retenciones que no coinciden con lo informado por los clientes.

