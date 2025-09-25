Hacienda empieza a pagar a los mutualistas jubilados: «La Agencia Tributaria ha emitido una comunicación a nombre del contribuyente» En el mensaje, Hacienda notifica que se ha ordenado el abono del importe indebidamente pagado y la liquidación de intereses de demora

Hacienda ha empezado ya a pagar a los mutualistas que pidieron a la Agencia Tributaria que les devolviera el dinero pagado de más en el pasado por sus cotizaciones a las mutualidades de trabajo. Los primeros contribuyentes están recibiendo el mensaje «La Agencia Tributaria ha emitido una comunicación a nombre del contribuyente», que les avisa de que se han inciado los trámites de la devolución.

Según informa la OCU (Organización de Consumidores y Usuarios), los mutualistas que esperan la devolución deben acceder en la Sede Electrónica de la AEAT a su Área personal y en el apartado Mis notificaciones comprobar el contenido íntegro de la notificación.

En la comunicación, Hacienda notifica que se ha ordenado el abono del importe indebidamente pagado y, además, consta la liquidación de intereses de demora.

De esta forma, los mutualistas jubilados que cotizaron entre 1967 y 1978 y sufrieron una doble tributación en sus cuentas por fin están comenzando a recibir las aportaciones entregadas por error después de años de reivindicaciones.

La OCU explica que para saber si Hacienda (AEAT) ya ha rectificado todas sus declaraciones, aunque todavía no lo haya comunicado, el contribuyente debe acceder en la web de la AEAT a Gestiones IRPF, apartado de Ejercicios anteriores, usando el número de referencia de la declaración de este año, o bien con Clave Móvil o DNI-e, y seleccionar el ejercicio que quiera comprobar. En el historial del expediente de la declaración aparecerá grabada la rectificación realizada por Hacienda si ya la ha hecho, e incluso el pago realizado si ya se ha resuelto abonarlo.

La Agencia Tributaria rectifica la declaración correspondiente a cada año reclamado y emite una notificación. Si se ha reclamado varios ejercicios, es posible que no se reciban las comunicaciones de todos los ejercicios en el mismo día.

Los mutualistas que aún no hayan solicitado la devolución del dinero que pudiera corresponderles, deben hacerlo cuanto antes, mediante el formulario específico disponible en la web de la AEAT: Formulario de solicitud de devolución.

