Un tribunal anula el despido de una trabajadora que ocultó que mantenía una relación sentimental con su jefe

El Tribunal Superior de Justicia de Baleares ha confirmado la improcedencia del despido de una trabajadora, comercial de una empresa de gestión de residuos industriales y médicos, por «conflicto de intereses» y una «conducta abusiva y fraudulenta».

Los hechos relatados referían que la trabajadora había ocultado tener una relación sentimental con su jefe -que existía antes de la contratación-, haber remitido el currículum de su hija para optar a un puesto de trabajo en la empresa y haber utilizado los medios informáticos de la corporación para fines particulares sin autorización.

El juzgado condenó a la empresa a readmitirla en las mismas condiciones que tenía antes de ser despedida con los salarios dejados de percibir o indemnizarla con 2.602,24 euros.

Según la Sala, «el recurso decae por permanecer los razonamientos jurídicos contenidos en la sentencia recurrida en función de los hechos declarados probados». Sobre la relación sentimental, los magistrados señalan que «a pesar del reconocimiento judicial de la contravención de alguna de las instrucciones de la empresa, no ha sido probado que la relación haya interferido en el desempeño profesional ni haya afectado a la realización de sus funciones. La consecuencia de haberlo comunicado habría sido un cambio en el superior jerárquico inmediato».

Respecto del uso indebido de medios informáticos de la empresa, los juzgadores no tienen constancia de que haya ocasionado «interferencia en la realización de sus cometidos profesionales y con ello la actividad normal de la empresa o causado un gravamen económico o un perjuicio al uso específicamente productivo del instrumento».

La sentencia no es firme y puede ser recurrida ante la Sala de lo Social del Tribunal Supremo.

