«Parece que en la literatura se esconde a la gente mayor sólo porque es mayor»

Dioni Porta, escritor y también librero, debuta como novelista con una obra anclada en las vidas de un grupo de septuagenarios, una rareza en el panorama literario español

Jorge Alacid

Jorge Alacid

Valencia

Lunes, 1 de diciembre 2025, 00:31

Comenta

Dioni Porta (Barcelona, 1977) es escritor y también librero. Defiende en el Eixample barcelonés la librería Obaga, una atalaya magnífica para destilar la clase de ... personajes y de tramas que habita en su muy recomendable novela 'Empujar el sol' (editada por Pepitas en su colección Los Aciertos), en cuya lectura palpitan valiosos atributos. Uno de ellos, sorprendente por su rareza, es que está protagonizada por un trio de actores principales de edad avanzada. Septuagenarios, cuyas vidas Porta retrata con precisión, sentido del ritmo narrativo filtrado por una tenue ironía y por una mirada piadosa que es también casi una anomalía en el panorama de la literatura española. Un libro protagonizado por un grupo de seniors, extravagancia máxima si se permite la ironía, que su autor justifica con estas palabras: «Eran unos personajes que yo ya conocía y algo había escrito sobre ellos, cuya historia había pensado escribir, pero la idea había muerto. No había tenido más desarrollo, pero el hecho de ser librero te ayuda a darte cuenta de que así como algunas temáticas, algunos personajes y algunas historias están sobrerrepresentadas en las mesas de novedades, hay otras que al contrario, están infrarrepresentadas».

