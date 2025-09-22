Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Desperfectos causados por una gotera, imagen de archivo. Avelino Gómez

El BOE confirma: los propietarios pueden reclamar a la comunidad de vecinos los daños causados por las goteras

Se trata de un derecho que también viene contemplado en la Ley de Propiedad Horizontal

Mario Lahoz

Valencia

Lunes, 22 de septiembre 2025, 00:46

Los problemas derivados de filtraciones y humedades en edificios son uno de los inconvenientes más habituales en las comunidades de vecinos. Esta situación suele suponer un quebradero de cabeza para muchos propietarios, especialmente porque la reparación de goteras conlleva tiempo, complicaciones logísticas y, sobre todo, dudas sobre quién debe sufragar los gastos.

El debate entre si el responsable es el dueño de la vivienda afectada o la comunidad de propietarios ha sido aclarado mediante una regulación específica que ha quedado confirmada de manera oficial en el BOE.

Según la normativa en vigor de la Ley de Propiedad Horizontal, los gastos derivados de reparar las filtraciones y humedades deben ser asumidos por la comunidad de propietarios. Esta obligación no precisa de un acuerdo para ejecutarse, por ser considerada un mantenimiento necesario para garantizar lo establecido en el artículo 10.

El citado artículo establece que la comunidad está obligada a efectuar «los trabajos y obras necesarios para conservar adecuadamente el inmueble y sus instalaciones comunes». Esto incluye las actuaciones dirigidas a preservar la habitabilidad, seguridad y accesibilidad universal del edificio.

Desde la práctica profesional, los costes de reparación de filtraciones por deterioro de partes estructurales tales como la impermeabilización o el forjado, corresponden a la comunidad.

Estas precisiones matizan la idea general, ya que la titularidad y la condición jurídica de los elementos que forman parte del edificio, son determinantes para establecer responsabilidades. La legislación contempla algunas excepciones que vale la pena destacar.

Por ejemplo, ciertos estatutos comunitarios pueden estipular que las reparaciones en terrazas de uso privativo sean responsabilidad exclusiva del propietario.

Una mala interpretación podría acarrear conflictos. Por ello, es fundamental que los vecinos conozcan el contenido del reglamento comunitario y consulten con expertos o administradores de fincas.

