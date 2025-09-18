La ley aclara si un vecino puede instalar placas solares sin el permiso de la comunidad Son una fuente de energía renovable cuyo uso está muy extendido en nuestro país

A. Pedroche Jueves, 18 de septiembre 2025, 01:01 Comenta Compartir

Vivir en una comunidad de vecinos es aceptar que hay una serie de normas de convivencia y estatutos que hay que respetar. Sin embargo, hay algunos aspectos que pueden generar conflictos entre propietarios. Por ejemplo, la instalación de placas solares en una vivienda. Se trata de dispositivos que convierten la luz del sol en energía eléctrica o calor. Principalmente, los paneles fotovoltaicos usan el efecto fotovoltaico en celdas de silicio para producir electricidad, mientras que los colectores solares (o paneles térmicos) aprovechan la radiación para calentar un fluido y producir agua caliente. Son una fuente de energía renovable, limpia y una alternativa a los combustibles fósiles para ahorrar en la factura eléctrica y reducir la huella de carbono.

La pregunta que se hacen algunas personas que quieren instalarlas en su vivienda es si necesitan la aprobación del resto de vecinos. Pues bien, la respuesta es que sí. . Aunque sea una instalación de autoconsumo pequeña, es obligatoria la autorización de la comunidad. Sin embargo, solo será necesario el voto «a favor» de un tercio de los propietarios.

La aprobación de los vecinos es necesario dado que la colocación de los paneles en tejados, balcones o terrazas suponen una alteración a la fachada, que es un espacio comunitario. Depende de la normativa local y de la Ley de Propiedad Horizontal. Por ejemplo, si la aplicación de placas solares en una vivienda del edificio produce salientes, deberá ser aprobado por unanimidad de los propietarios.

Si se acepta en la comunidad el uso individual de paneles solares, hay que tener en cuenta que no podrán producir sombras en los paneles de otros propietarios si estos también los tuvieran. Por otra parte, hay excepciones en la regulación para la colocación de sistemas de autoconsumo fotovoltaicos que no superen los 10 kW, como es el caso de los kits autoinstalables. Esto se debe a que son paneles de menor tamaño y potencia, y si se colocan en la terraza, por ejemplo, donde no hay alteración estética de la fachada ni necesidad de hacer obra, les exime de pedir ciertos permisos y de la necesidad de preguntar a la comunidad.

¿Qué pasa si lo haces sin consultar a los vecinos?

En caso de instalar placas solares sin el permiso de los vecinos, puede ser sancionado o multado. Cabe destacar que en los edificios históricos la instalación de paneles solares en el tejado es más complicada y se necesita un estudio específico para ver si es viable o no el proyecto.

Temas

Energía

Vivienda