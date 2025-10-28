Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

la firma de un contrato, imagen de archivo. Fotolia

Un abogado experto en alquiler desvela todas las tasas que un propietario puede cobrar a su inquilino: «Además de la renta, el IBI, la tasa de basuras...»

El casero puede cobrar al alquilado una serie de gastos por la vivienda que deberán quedar reflejados en el contrato

Mario Lahoz

Valencia

Martes, 28 de octubre 2025, 01:23

Con los altos precios en los que se mueve el alquiler, tener claro los gastos que se pagan por la vivienda es fundamental para muchos a la hora de decidir si quedarse o no con una casa. Este tema es uno de los que más dudas suele generar para los interesados, junto a que gastos adicionales puede cobrar el propietario al inquilino.

El abogado Alberto Sánchez, especialista en derecho de arrendamientos y creador de contenidos en 'LegalMente', ha aclarado en un vídeo en redes sociales que establece la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) sobre esta cuestión.

«El propietario le puede cobrar al inquilino, además de la renta, el IBI, la comunidad de vecinos y la tasa de basuras. El artículo 20 de la LAU lo deja meridianamente claro y permite al propietario cobrar todos estos cocneptos al inquilino», explica el abogado.

Aunque lo recoja la ley, los gastos con los que tiene que cargar el inquilino deben quedar claramente reflejados en el contrato pero, según explica Sánchez, no puede quedar reflejado de cualquier manera. El abogado subraya que la obligación de pago solo es válida si el contrato incluye el importe exacto de esos gastos en el último año.

No simplemente vale con decir en el contrato, 'Oye, el inquilino tiene que pagar el IBI, ¿no?, sino que además tiene que decir, 'Y el año el IBI fueron 500 euros, o lo que corresponda'», ejemplifica.

Sánchez recuerda que estas condiciones «se aplican para contratos de alquiler de vivienda firmados desde marzo del 2019». Además, en el caso de que la vivienda esté situada en una zona tensionada, la normativa exige cumplir requisitos adicionales que limitan los gastos que se pueden transferir al inquilino.

