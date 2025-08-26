Un abogado explica cómo conseguir cinco años de cotización extra si tienes hijos Miguel Benito (@empleado_informado) basa su exposición en «lo que recoge el artículo 236 de la Ley General de la Seguridad Social»

«¿Sabías que puedes sumar días de cotización aunque no hayas trabajado?». Así se titula el vídeo que el abogado Miguel Benito (@empleado_informado) ha compartido en sus redes sociales y a través del cual indica que existe la posibilidad de conseguir cinco años de cotización extra para aquellos que hayan tenido hijos.

El abogado basa su explicación en el artículo 236 de la Ley General de la Seguridad Social. Según informa, «hay un periodo que va desde nueve meses antes de que nazca tu hijo, cuando la mujer se queda embarazada, hasta que el menor cumple seis años. Y si en ese periodo el padre o la madre tienen brechas de cotización, es decir, periodo que no han cotizado porque estaban cuidando de sus hijos, ya sea porque les despidieron, porque pidieron una excedencia o por otros motivos, podrán solicitar que todo ese periodo conste cotizado a efectos de jubilación«.

El experto indica que «por cada hijo que tengas, si eres el padre te van a sumar un máximo de 270 días de cotización ficticia, y si eres la madre, además de estos 270 días, te pueden sumar 112 días extra por el parto«.

El límite legal permite reconocer hasta cinco años de cotización a lo largo de toda la vida laboral del trabajador, lo que supone una ventaja añadida para quienes han tenido varios hijos y han afrontado periodos sin cotizar a la Seguridad Social por su cuidado. Este beneficio resulta especialmente relevante para aquellas personas cuyas trayectorias laborales presentan interrupciones.

Por último, el experto añade que es «importante» que, «para poder sumar estos días a tu jubilación, debes tener al menos 15 años cotizados en total».