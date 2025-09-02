Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Locales comerciales del centro de la ciudad. Jesús Signes

El alquiler asfixia a los autónomos: un local en el centro de Valencia ya es 780 euros más caro que el año pasado

Los trabajadores por cuenta propia deben destinar hasta la mitad de sus ingresos para pagar las rentas tras una subida del 10% en la provincia

Javier Gascó

Javier Gascó

Valencia

Martes, 2 de septiembre 2025, 00:50

Nadie se libra de la subida del precio del alquiler. Si la pasada semana los representantes del Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de ... Valencia (Coapiv) alertaban de que tanto la provincia como la ciudad de Valencia ya había alcanzado máximos históricos en el coste del arrendamiento, esta semana arranca con la advertencia de los trabajadores autónomos, que avisan de que el encarecimiento de los locales comerciales supone un peligro real para la supervivencia sobre todo del pequeño comercio.

