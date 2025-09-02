El alquiler asfixia a los autónomos: un local en el centro de Valencia ya es 780 euros más caro que el año pasado

Nadie se libra de la subida del precio del alquiler. Si la pasada semana los representantes del Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de ... Valencia (Coapiv) alertaban de que tanto la provincia como la ciudad de Valencia ya había alcanzado máximos históricos en el coste del arrendamiento, esta semana arranca con la advertencia de los trabajadores autónomos, que avisan de que el encarecimiento de los locales comerciales supone un peligro real para la supervivencia sobre todo del pequeño comercio.

Un informe presentado a principio de agosto por la Fundación BBVA y el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE) confirmaba la compleja situación que atraviesan los negocios minoristas en la Comunitat, al reflejar que cada día cierran cerca de tres comercios desde 2019. En concreto, 6.347 en seis años, al pasar el registro de los 61.357 establecimientos activos a principios de ese año a los 55.010 en 2024. Una situación que en el último año ha experimentado un repunte y que en la actualidad se agrava todavía más, especialmente por la cantidad de gastos a los que deben enfrentarse los propietarios de dichos negocios.

Entre ellos destaca el aumento de precio del alquiler. El ejemplo de la ciudad de Valencia es el más claro, donde el precio a pagar por un local en el distrito de Ciutat Vella ha crecido por encima del 30% respecto al año pasado. En cifras absolutas, el incremento es incluso más llamativo, pues los 2.550 euros que suponía el alquiler de un espacio comercial en el centro del 'cap i casal' al término del segundo trimestre han quedado en anécdota. Ahora el alquiler medio de un bajo en las calles del centro de la ciudad se sitúa en los 3.334 euros, según los datos del informe inmobiliario de Coapiv, lo que supone una subida de 784 euros mensuales.

Desde la Unión de Asociaciones de Trabajadores Autónomos y Emprendedores (Uatae) aseguran que el pago del local ya supone el principal gasto profesional para casi la mitad de trabajadores autónomos de España. Asimismo, según la segunda encuesta del Observatorio del Trabajo Autónomo, impulsado por el organismo, el 43% de los trabajadores autónomos se ve obligado a dedicar entre un 25% y un 50% de sus ingresos netos mensuales al pago del alquiler de su local de trabajo.

Para Raúl Salinero, presidente de la patronal y portavoz de la organización en Valencia, el aumento de los costes es paralelo a la compleja situación que se vive con el mercado de la vivienda. «En ciudades como Valencia y Alicante, los locales del centro suben mucho de precio, pero el problema no es solo ese, sino que los que se encuentran en el extrarradio suben también porque hay una competencia muy grande con la vivienda», indica Salinero.

Pero al igual que sucede en el mercado de la vivienda, detrás del aumento de precios se encuentra un factor clave: la escasa oferta existente. El número de locales comerciales en alquiler en la ciudad de Valencia ha disminuido un 4,1% con respecto al segundo trimestre del año pasado. Una caída que todavía es mayor si se amplía el radio a toda la provincia, donde la disminución de espacios comerciales disponibles para alquilar ha sido del 7,4%. Del mismo modo, los precios han subido un 10,8% tanto en la provincia como en la capital.

Sin embargo, pese a la escasez cada vez mayor de posibilidades, siempre hay quien está dispuesto a abonar la renta a final de mes: «Los locales del centro se mantienen con precios muy elevados, gracias en parte a la continua rotación. Cada pocos meses llega un negocio nuevo».

Si seguimos con el ejemplo de la ciudad de Valencia, pero vamos alejando la vista del centro es posible encontrar variaciones de precio al alza. Algunas, como la del Eixample (ha pasado de loa 2.600 euros a los 2.688), no tan significativas como las registradas en Ciutat Vella, que es con diferencia, el distrito con los precios más elevados de la ciudad. Sin embargo, en distritos como Benicalap, donde la oferta de locales disponibles es limitada, el encarecimiento es incluso mayor al del centro. En concreto, en Benicalap se ha pasado de los 1.164 euros a los 2.398, un aumento del 106% en apenas un año.

El caso opuesto se encuentra en barrios como Benimaclet o Campanar, donde el coste de arrendar un local comercial ha disminuido en los últimos doce meses, aliviando mínimamente la situación.