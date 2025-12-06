Cuál es el premio por batir el récord de España en el Maratón de Valencia 2025 El objetivo, superar los 2:05:48 que logró Tariku Novales en 2023

J.Zarco Valencia Sábado, 6 de diciembre 2025, 14:47

El Maratón de Valencia es el gran objetivo de la temporada para miles de runners, que llevan preparándose todo el año para la carrera. Lograr terminarla ya es un auténtico éxito para los corredores, que deben completar algo más de 42 kilómetros. Cruzar la meta en un sueño y un premio a tanto esfuerzo.

Pero quienes compiten profesionalmente tienen metas más ambiciosas, como mejorar su marca personal o incluso llegar a batir el récord del mundo o en el caso de los atletas nacionales, el de España. Para incentivar este objetivo, desde la organización de Maratón Valencia 2025 ofrecen distintos premios a quienes lo consigan.

Por ejemplo, quien baje la marca del récord de España, realizada por Tariku Novales en 2023 con 2:05:48, ganará 25.000 euros en metálico. En el caso de las mujeres, el tiempo debe ser inferior a 2:21:27, y también se embolsaría 25.000 euros. Estos son otros premios que entrega el Maratón Valencia:

Premio por el récord del MVTA hombres 2h01:48…………30.000€

Premio por el récord del MVTA mujeres 2h14:58………….30.000€

Premio por el récord de España hombres (*) 2h05:48…….25.000€

Premio por el récord de España mujeres (*) 2h21:27………25.000€

Premio por el récord del mundo hombres (**) 2h00:35………1.000.000€

Premio por el récord del mundo mujeres (**) 2h11:53………..1.000.000€

Para tener opción al premio en metálico por récords de España se deberá tener nacionalidad española y licencia federativa por la RFEA. Los atletas que cobren el premio del récord del mundo no cobrarán los premios por ganar la prueba ni batir el récord del circuito. Y también advierten que «para tener opción a los premios en metálico y a los trofeos se deberá estar inscrito en el 44º Maratón Valencia».

Por otro lado, la organización exigirá la completa restitución de los premios económicos de cualquier atleta si la Athletics Integrity Unit anula sus resultados deportivos debido a una sanción por dopaje en los controles específicos de la prueba, o incluso con posterioridad por anomalía en el Athlete Biological Passport (Pasaporte Biológico), independientemente de que el atleta no haya dado positivo en los controles antidopaje específicos de la carrera.

Todo atleta, o en su defecto Mánager World Athletics, que acepte un premio económico en el Maratón Valencia Trinidad Alfonso Zurich asume automáticamente esta condición para garantizar la igualdad de oportunidades, la limpieza y la salud en el atletismo.

