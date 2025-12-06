Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente El Sorteo Extraordinario del Día de la Constitución deja hoy sábado el primer premio en un pueblo de 1.496 habitantes
Medio Maratón de Valencia 2025. Iván Arlandis

Cuál es el premio por batir el récord de España en el Maratón de Valencia 2025

El objetivo, superar los 2:05:48 que logró Tariku Novales en 2023

J.Zarco

Valencia

Sábado, 6 de diciembre 2025, 14:47

Comenta

El Maratón de Valencia es el gran objetivo de la temporada para miles de runners, que llevan preparándose todo el año para la carrera. Lograr terminarla ya es un auténtico éxito para los corredores, que deben completar algo más de 42 kilómetros. Cruzar la meta en un sueño y un premio a tanto esfuerzo.

Pero quienes compiten profesionalmente tienen metas más ambiciosas, como mejorar su marca personal o incluso llegar a batir el récord del mundo o en el caso de los atletas nacionales, el de España. Para incentivar este objetivo, desde la organización de Maratón Valencia 2025 ofrecen distintos premios a quienes lo consigan.

Por ejemplo, quien baje la marca del récord de España, realizada por Tariku Novales en 2023 con 2:05:48, ganará 25.000 euros en metálico. En el caso de las mujeres, el tiempo debe ser inferior a 2:21:27, y también se embolsaría 25.000 euros. Estos son otros premios que entrega el Maratón Valencia:

Premio por el récord del MVTA hombres 2h01:48…………30.000€

Premio por el récord del MVTA mujeres 2h14:58………….30.000€

Premio por el récord de España hombres (*) 2h05:48…….25.000€

Premio por el récord de España mujeres (*) 2h21:27………25.000€

Premio por el récord del mundo hombres (**) 2h00:35………1.000.000€

Premio por el récord del mundo mujeres (**) 2h11:53………..1.000.000€

Para tener opción al premio en metálico por récords de España se deberá tener nacionalidad española y licencia federativa por la RFEA. Los atletas que cobren el premio del récord del mundo no cobrarán los premios por ganar la prueba ni batir el récord del circuito. Y también advierten que «para tener opción a los premios en metálico y a los trofeos se deberá estar inscrito en el 44º Maratón Valencia».

Por otro lado, la organización exigirá la completa restitución de los premios económicos de cualquier atleta si la Athletics Integrity Unit anula sus resultados deportivos debido a una sanción por dopaje en los controles específicos de la prueba, o incluso con posterioridad por anomalía en el Athlete Biological Passport (Pasaporte Biológico), independientemente de que el atleta no haya dado positivo en los controles antidopaje específicos de la carrera.

Todo atleta, o en su defecto Mánager World Athletics, que acepte un premio económico en el Maratón Valencia Trinidad Alfonso Zurich asume automáticamente esta condición para garantizar la igualdad de oportunidades, la limpieza y la salud en el atletismo.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El anestesista detenido por la muerte de la niña sustrajo los sedantes del Hospital de Manises
  2. 2

    La madre de la niña de cuatro años salvó la vida de su hija al no hacer caso al anestesista y llevarla al hospital
  3. 3 Muere en Madrid una mujer tras precipitarse desde un décimo piso con sus dos hijos de 3 años, ambos muy graves
  4. 4 Encapuchados siembran el temor en Náquera con una oleada de robos a chalés: «Yo no me quedo sola en casa»
  5. 5

    El WhatsApp de Pradas a Mazón justo antes de la comida en El Ventorro: «La cosa se complica en Utiel»
  6. 6 Calles cortadas en Valencia por el Maratón 2025: así afecta al tráfico
  7. 7

    Las notas de la moleskine del cerebro de la dana revelan el primer Es Alert
  8. 8

    «Cojonudo»: el WhatsApp de Mazón a Pradas tras ser informado de la situación en La Ribera y el Poyo el día de la dana
  9. 9 Qué hacer este sábado 6 de diciembre en Valencia: belenes, mercadillos y un espectáculo piromusical
  10. 10

    Así perdió Valencia su milla de oro

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Cuál es el premio por batir el récord de España en el Maratón de Valencia 2025

Cuál es el premio por batir el récord de España en el Maratón de Valencia 2025