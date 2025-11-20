Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Una imagen de la salida del Maratón de Valencia 2024. Irene Marsilla

El Maratón de Valencia en 4 horas: tiempo de paso kilómetro a kilómetro

Plan de carrera 2025 para superar la prueba en cuatro horas

Andoni Torres

Andoni Torres

Valencia

Jueves, 20 de noviembre 2025, 02:03

El 7 de diciembre es la fecha señalada. Faltan menos de 20 días para que cerca de 35.000 corredores tomen la salida del Maratón de Valencia 2025, una de las pruebas más reconocidas del calendario nacional e internacional. Grandes figuras del atletismo nacional y superfiguras internacionales como Sisay Lemma (2:01:48), Samuel Fitwi (2:04:56) y Amanal Petros (2:04:58) en hombres: y Amane Beriso (2:14:58), Peres Jepchirchir (2:16:16) o Joyciline Jepkosgei (2:16:24) en mujeres, lucharán por la victoria.

Sin embargo, para la mayoría de corredores se trata de una competición contra ellos mismos, una batalla por superar su plusmarca personal. Buena parte de ellos lucharán por correr el Maratón de Valencia en el entorno de las cuatro horas. El recorrido del Maratón Valencia 2025 es el circuito ideal para hacer marca. Completamente llano y al nivel del mar.

Estos son los tiempos de paso para correr el Maratón de Valencia en cuatro horas, según la calculadora de la página web oficial de la carrera (https://www.valenciaciudaddelrunning.com/maraton/calculadora-de-ritmos-y-tiempos/):

1 km. 00:05:41

2 km. 00:11:22

3 km. 00:17:03

4 km. 00:22:44

5 km. 00:28:25

6 km. 00:34:06

7 km. 00:39:47

8 km. 00:45:28

9 km. 00:51:09

10 km. 00:56:50

11 km. 01:02:31

12 km. 01:08:12

13 km. 01:13:53

14 km. 01:19:34

15 km. 01:25:15

16 km. 01:30:56

17 km. 01:36:37

18 km. 01:42:18

19 km. 01:47:59

20 km. 01:53:40

21 km. 01:59:21

22 km. 02:05:02

23 km. 02:10:43

24 km. 02:16:24

25 km. 02:22:05

26 km. 02:27:46

27 km. 02:33:27

28 km. 02:39:08

29 km. 02:44:49

30 km. 02:50:30

31 km. 02:56:11

32 km. 03:01:52

33 km. 03:07:33

34 km. 03:13:14

35 km. 03:18:55

36 km. 03:24:36

37 km. 03:30:17

38 km. 03:35:58

39 km. 03:41:39

40 km. 03:47:20

41 km. 03:53:01

42 km. 03:58:42

42,195 km. 04:00:00

Sigue en lasprovincias.es toda la información y los mejores reportajes sobre el Maratón de Valencia 2025.

