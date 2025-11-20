El Maratón de Valencia en 4 horas: tiempo de paso kilómetro a kilómetro Plan de carrera 2025 para superar la prueba en cuatro horas

Andoni Torres Valencia Jueves, 20 de noviembre 2025, 02:03 | Actualizado 02:25h.

El 7 de diciembre es la fecha señalada. Faltan menos de 20 días para que cerca de 35.000 corredores tomen la salida del Maratón de Valencia 2025, una de las pruebas más reconocidas del calendario nacional e internacional. Grandes figuras del atletismo nacional y superfiguras internacionales como Sisay Lemma (2:01:48), Samuel Fitwi (2:04:56) y Amanal Petros (2:04:58) en hombres: y Amane Beriso (2:14:58), Peres Jepchirchir (2:16:16) o Joyciline Jepkosgei (2:16:24) en mujeres, lucharán por la victoria.

Sin embargo, para la mayoría de corredores se trata de una competición contra ellos mismos, una batalla por superar su plusmarca personal. Buena parte de ellos lucharán por correr el Maratón de Valencia en el entorno de las cuatro horas. El recorrido del Maratón Valencia 2025 es el circuito ideal para hacer marca. Completamente llano y al nivel del mar.

Estos son los tiempos de paso para correr el Maratón de Valencia en cuatro horas, según la calculadora de la página web oficial de la carrera (https://www.valenciaciudaddelrunning.com/maraton/calculadora-de-ritmos-y-tiempos/):

1 km. 00:05:41

2 km. 00:11:22

3 km. 00:17:03

4 km. 00:22:44

5 km. 00:28:25

6 km. 00:34:06

7 km. 00:39:47

8 km. 00:45:28

9 km. 00:51:09

10 km. 00:56:50

11 km. 01:02:31

12 km. 01:08:12

13 km. 01:13:53

14 km. 01:19:34

15 km. 01:25:15

16 km. 01:30:56

17 km. 01:36:37

18 km. 01:42:18

19 km. 01:47:59

20 km. 01:53:40

21 km. 01:59:21

22 km. 02:05:02

23 km. 02:10:43

24 km. 02:16:24

25 km. 02:22:05

26 km. 02:27:46

27 km. 02:33:27

28 km. 02:39:08

29 km. 02:44:49

30 km. 02:50:30

31 km. 02:56:11

32 km. 03:01:52

33 km. 03:07:33

34 km. 03:13:14

35 km. 03:18:55

36 km. 03:24:36

37 km. 03:30:17

38 km. 03:35:58

39 km. 03:41:39

40 km. 03:47:20

41 km. 03:53:01

42 km. 03:58:42

42,195 km. 04:00:00

