KM 95: 'Relativizar el resultado final'

José Garay Lunes, 27 de octubre 2025, 00:55

Hace pocas horas que ha finalizado el Medio Maratón de Valencia. Para muchos, representa un desafío físico, mental y emocional que pone a prueba la disciplina, la constancia y la capacidad de superación personal. Sin embargo, en una sociedad donde los resultados y los números parecen dictar el valor de nuestros logros, es fácil caer en la trampa de medir el éxito únicamente por el tiempo final o la posición en la clasificación. Saber relativizar el resultado final, mirar más allá del cronómetro y valorar el aprendizaje del proceso y el disfrute del camino, es una lección que trasciende el ámbito deportivo y se convierte en una filosofía de vida. Cuando una persona se propone correr un medio maratón, el proceso comienza mucho antes del disparo de salida. Durante semanas o incluso meses, se entrena con dedicación, enfrentando la pereza, el cansancio y las dudas. Cada amanecer en el que el corredor sale a entrenar, cada día que ajusta su alimentación, cada lesión que supera, forman parte de una historia de crecimiento personal. Sin embargo, en ocasiones, toda esa trayectoria queda eclipsada por un único dato: el tiempo final. Si el resultado no es el esperado, puede surgir la frustración y la sensación de fracaso, olvidando que el verdadero logro no está solo en la meta, sino en haber recorrido el camino.

Relativizar el resultado final significa comprender que el valor de la experiencia no depende únicamente de los minutos o segundos registrados en el reloj. Cada corredor tiene sus propias circunstancias: su edad, su nivel de entrenamiento, sus ocupaciones, su salud, su historia. Compararse con los demás o con versiones ideales de uno mismo solo conduce a la insatisfacción. Aprender a poner las cosas en perspectiva permite disfrutar del deporte de manera más sana, reconociendo los progresos personales y celebrando cada paso dado hacia adelante, por pequeño que parezca. El medio maratón, además, enseña a respetar los límites del cuerpo y de la mente. No todos los días se rinde igual: factores como el clima, el descanso, la nutrición o el estado emocional influyen en el rendimiento. A veces, una carrera en la que se sufre y se llega más lento de lo esperado puede ser más valiosa que aquella en la que todo salió perfecto. En esas situaciones difíciles se aprende sobre la resiliencia, la paciencia y la capacidad de adaptarse. Relativizar el resultado no significa conformarse o restarle importancia al esfuerzo, sino reconocer que el crecimiento personal no siempre se refleja en el cronómetro.

Correr es también un acto de conexión con uno mismo. En los entrenamientos, el corredor tiene momentos de introspección, de silencio interior, de diálogo con sus pensamientos y emociones. Se aprende a escuchar al cuerpo, a respetar las señales del cansancio, a distinguir entre el dolor que fortalece y el que advierte. Esos aprendizajes son intangibles, pero constituyen una parte esencial del proceso. Quien solo se enfoca en el resultado final pierde de vista la riqueza de esas experiencias. Relativizar, en este sentido, es abrir los ojos al presente y valorar cada kilómetro recorrido como un logro en sí mismo. El proceso de preparación de un medio maratón también enseña la importancia de la constancia y del compromiso. No se trata de entrenar solo cuando se tiene ganas, sino de construir un hábito que, con el tiempo, moldea el carácter. Aprender a levantarse temprano, a seguir un plan, a gestionar los momentos de bajón, son habilidades que luego se trasladan a otros ámbitos de la vida. Cada entrenamiento suma, incluso aquellos que parecen insignificantes o en los que el cuerpo no responde. Relativizar el resultado implica comprender que el crecimiento no es lineal, que hay avances y retrocesos, pero que todos forman parte de una misma trayectoria.

Por otro lado, el medio maratón es también una celebración colectiva. En la línea de salida se reúnen personas de diferentes edades, contextos y motivaciones, unidas por un mismo propósito: superarse. En la carrera, cada sonrisa, cada aplauso, cada palabra de aliento entre corredores, genera una energía única. Disfrutar del camino significa abrirse a esos momentos, dejarse contagiar por la emoción y la camaradería. Cuando el foco se centra únicamente en el resultado, se pierde la oportunidad de vivir plenamente esa experiencia humana y compartida. Muchos corredores, al terminar su primer medio maratón, sienten una mezcla de euforia y agotamiento. A veces, incluso si el tiempo obtenido no fue el esperado, el simple hecho de cruzar la meta se convierte en un hito personal. Ese instante simboliza la culminación de un esfuerzo prolongado y, sobre todo, la confirmación de que se es capaz de más de lo que se creía. Relativizar el resultado es reconocer que, más allá de los números, el verdadero triunfo reside en haberse atrevido a intentarlo, en haber vencido la inercia y la duda.

En la vida, como en las carreras, no todo se puede controlar. Hay días buenos y días malos, momentos de plenitud y etapas de frustración. Saber aceptar ambas caras de la moneda con serenidad es una habilidad valiosa. El corredor que aprende a disfrutar del proceso y a no obsesionarse con el resultado, desarrolla una mentalidad más equilibrada y resiliente. Esa actitud no solo mejora su relación con el deporte, sino que también le ayuda a afrontar los retos cotidianos con mayor perspectiva. Además, relativizar el resultado permite mantener viva la pasión por correr. Quien se presiona constantemente por mejorar tiempos puede caer en el agotamiento o en la desmotivación. En cambio, quien se enfoca en disfrutar, en aprender, en escuchar a su cuerpo, encuentra en cada carrera una oportunidad para reconectar consigo mismo. El medio maratón, entonces, deja de ser una meta puntual y se convierte en parte de un estilo de vida saludable y consciente.

El aprendizaje del proceso incluye también aceptar los errores y las dificultades. Tal vez una mala estrategia de ritmo, una alimentación inadecuada o un exceso de confianza llevaron a un resultado inferior al esperado. Pero esos tropiezos son parte fundamental del crecimiento. Analizar lo sucedido, aprender de ello y seguir adelante con humildad y motivación, es lo que verdaderamente construye al corredor. Relativizar significa no quedarse estancado en la autocrítica, sino transformar la experiencia en una oportunidad de mejora. Saber disfrutar del camino implica vivir cada entrenamiento y cada carrera con gratitud. Agradecer la salud, el cuerpo que responde, los paisajes recorridos, el apoyo de familiares y amigos. Agradecer incluso los momentos duros, porque ellos enseñan más que los fáciles. El medio maratón se convierte, entonces, en una metáfora de la vida: una sucesión de esfuerzos, aprendizajes, caídas y victorias, donde lo importante no es llegar primero, sino llegar con el corazón lleno y la mente en paz.

Relativizar el resultado final después de correr un medio maratón es reconocer que el valor de la experiencia va mucho más allá de los números. El verdadero éxito radica en haber recorrido el camino con constancia, en haber disfrutado del proceso y en haber aprendido de cada paso. El tiempo en el reloj se borra con los días, pero las lecciones, las emociones y la satisfacción de haberlo dado todo permanecen. Correr, al fin y al cabo, no es solo restar segundos al cronómetro, sino un viaje de autoconocimiento y crecimiento personal. Y en ese viaje, cada kilómetro cuenta, cada esfuerzo vale y cada sonrisa al cruzar la meta recuerda que el camino, más que la meta, es lo que realmente importa.

