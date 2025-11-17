El Maratón Valencia celebra su hermanamiento con equipos de Primera División El acto ha contado con la presencia de los cuatro clubes profesionales de fútbol de la Comunidad Valenciana y de la SD Correcaminos

Gabriel Strazzeri Valencia Lunes, 17 de noviembre 2025, 20:46 | Actualizado 21:02h.

Como es habitual, el Maratón Valencia Trinidad Alfonso Zurich celebró su hermanamiento con empresas patrocinadores y clubes tanto de fútbol profesional como de running. Este año ha contado con la presencia de los cuatro equipos de fútbol de máxima categoría en la Comunidad Valenciana: Levante, Valencia, Elche y Villarreal. Para alegría de la organización, todos ellos en Primera División después de varios años.

Esta edición empezó con el agradecimiento a todos las empresas colaboradoras por apostarle al deporte valenciano un año más. A su vez, desde el maratón se dejó claro la alegría que supone hacer el hermanamiento en la oficina All in One de Caixabank, uno de los mayores patrocinadores de la competición.

Felipe Pulido, director comercial de Caixabank en la Comunidad Valenciana, expresó su admiración al espacio donde se desarrolló el evento. «All in One tiene más de seis años abierto, con unos 2.200 metros cuadrados. Es el mayor centro financiero de Caixabank y está en un sitio tan privilegiado como este. Aquí trabajan más de 100 asesores financieros», declaró. En cuanto al maratón se mostró satisfecho por colaborar un año más. «El maratón Valencia es una de nuestras principales apuestas, como una de nuestras principales acciones de patrocinio. De hecho, desde hace una semana lo empezamos a mostrar en todas nuestras pantallas y lonas», sentenció.

Posteriormente, Vicente Sanz, vicepresidente de SD Correcaminos, agradeció a la organización y también a los presentes. «Agradecer a Caixabank porque es uno de nuestros patrocinadores más fieles. Para nosotros contar con vuestro soporte es un orgullo y una necesidad. Este maratón es un corazón compartido con la Comunidad y el país. Es el maratón de España, y prueba de ello son los 35.000 atletas inscritos. Solo queremos invitar a todos los vecinos, ciudadanos y seguidores a que salgan a la calle a aplaudir y a disfrutar el día del maratón», manifestó.

Como cara visible del Elche, estuvo presente el presidente de la institución, Joaquín Buitrago, quien fue breve con sus palabras. «Desde el Elche estamos muy orgullosos de tener en la Comunidad Valenciana al mejor maratón de España, además con muchos inscritos de Elche. Más pronto que tarde será uno de los mejores del mundo», sentenció.

Braulio Pastor, vicepresidente del Levante, aprovechó la oportunidad para expresar su gratitud y también reveló que al presidente de la institución le hubiera encantado estar pesente. «Al presidente le hubiera encantado estar esta noche con vosotros. Para todo el levantinismo supone un orgullo participar en el maratón de Valencia. Es un claro ejemplo de buscar apoyos y por ello aspira a ser el mejor maratón del mundo. El día en el que se celebra es una enorme fiesta para la ciudad. Por su parte, guardó un espacio de su discurso para las muejeres: »hay que resaltar la participación femenina: ya es el 23% y parecía imposible hace unos años llegar al 20%«.

Los focos de la noche estuvieron sobre Javier Solís, director general del Valencia, quien se negó a aceptar preguntas por parte de los periodistas. Cuando subió a hablar, declaró que acababa de ser padre y que llegó casi corriendo al evento. Como era de esperar, sobre Corona no dijo ni una sola palabra; prefirió centrarse exclusivamente en el maratón. «Una vez más nos veremos en Mestalla para apoyar al maratón. Es un placer para el Valencia estar aquí un año más en la presentación. Esta es una ciudad que respira deporte y el maratón sirve para unir a todos los barrios de la ciudad por los que pasa el recorrido», dijo brevemente.

El que menos tiempo dedicó fue Marcos Senna, representante del Villarreal, que manifestó desde el inicio que sería breve porque lo suyo era «más jugar al fútbol que hablar». El exfutbolista expresó que para su club «la cultura del deporte es fundamental para fomentar la salud» y por ello les «gusta ser partícipes». Sin embargo, Senna no se anima aún a correrla: «Ya me he apuntado a una 10K, pero el Maratón Valencia lo veo más lejos».

El cierre del hermanamiento estuvo a cargo de Enric Carbonell, el director general del Valencia Basket, uno de los clubes con mayor participación en la competición desde su inicio. «Es un orgullo sentirnos parte del maratón. Lo que habéis conseguido es algo de admirar. Siempre que queráis contar con nosotros allí estaremos. Enhorabuena por un años más porque esto va a volver a ser un grandísimo éxito», sentenció para finalizar la cita de este año con la foto habitual.