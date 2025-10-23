El Medio Maratón de Valencia coincidirá con el cambio de hora: así afecta a los corredores
El 26 de octubre se inicia el horario de invierno en España
Valencia
Jueves, 23 de octubre 2025, 00:50
El 26 de octubre Valencia madrugará, pero no tanto como otras veces. Ese domingo se celebra el Medio Maratón de Valencia Trinidad Alfonso Zurich, que tiene programada la salida a las 8:25 de la mañana, pero hay un pequeño detalle que podría despistar a más de uno: esa misma madrugada se cambia la hora. Cuando el reloj marque las 3:00, en realidad volverán a ser las 2:00. Y comenzará el horario de invierno, tal vez el penúltimo tras la propuesta del Gobierno de abrir el debate sobre su eliminación.
¿Y cómo afecta esto a los deportistas que corren el 21K? Pues ese día los más previsores dormirán una hora extra y los más despistados, los que no hayan cambiado el reloj de hora, tal vez lleguen a la salida… una hora antes. Sí. Porque si a las 3 son las 2, para quien no haya cambiado de hora el reloj a las 8.25 serán las 7.25.
El cambio horario, aunque no vaya a echar a perder a nadie la salida, puede influir más de lo que parece. Aunque se gana una hora de sueño, la sensación térmica y la luz serán diferentes: amanecerá antes, con una salida aún en penumbra y temperaturas más frescas. Y por si el reloj no fuera suficiente preocupación, la AEMET ha avisado de posibles lluvias durante la mañana, tal y como ya sucedió en 2024. Las temperaturas serán frescas (13º de mínima y 23º de máxima) y la probabilidad de precipitación es del 90%, con vientos suaves de apenas 5 km/hora procedentes del oeste, es decir, de poniente.
Una leve llovizna y temperaturas agradables puede ser beneficiosas para mejorar los tiempor, mientras que si el agua arrecia la carrera puede complicarse para más de uno. Y también para las decenas de miles de personas que saldrán a animar, que tendrán que prepararse con paraguas y chubasqueros.
