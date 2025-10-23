El Medio Maratón de Valencia coincidirá con el cambio de hora: así afecta a los corredores El 26 de octubre se inicia el horario de invierno en España

El 26 de octubre Valencia madrugará, pero no tanto como otras veces. Ese domingo se celebra el Medio Maratón de Valencia Trinidad Alfonso Zurich, que tiene programada la salida a las 8:25 de la mañana, pero hay un pequeño detalle que podría despistar a más de uno: esa misma madrugada se cambia la hora. Cuando el reloj marque las 3:00, en realidad volverán a ser las 2:00. Y comenzará el horario de invierno, tal vez el penúltimo tras la propuesta del Gobierno de abrir el debate sobre su eliminación.

¿Y cómo afecta esto a los deportistas que corren el 21K? Pues ese día los más previsores dormirán una hora extra y los más despistados, los que no hayan cambiado el reloj de hora, tal vez lleguen a la salida… una hora antes. Sí. Porque si a las 3 son las 2, para quien no haya cambiado de hora el reloj a las 8.25 serán las 7.25.

El cambio horario, aunque no vaya a echar a perder a nadie la salida, puede influir más de lo que parece. Aunque se gana una hora de sueño, la sensación térmica y la luz serán diferentes: amanecerá antes, con una salida aún en penumbra y temperaturas más frescas. Y por si el reloj no fuera suficiente preocupación, la AEMET ha avisado de posibles lluvias durante la mañana, tal y como ya sucedió en 2024. Las temperaturas serán frescas (13º de mínima y 23º de máxima) y la probabilidad de precipitación es del 90%, con vientos suaves de apenas 5 km/hora procedentes del oeste, es decir, de poniente.

Una leve llovizna y temperaturas agradables puede ser beneficiosas para mejorar los tiempor, mientras que si el agua arrecia la carrera puede complicarse para más de uno. Y también para las decenas de miles de personas que saldrán a animar, que tendrán que prepararse con paraguas y chubasqueros.

Cobertura especial

