El recorrido del Medio Maratón de Valencia 2025 para batir otro récord, calle a calle El trazado arranca en la zona de las facultades y recorre buena parte del centro de la ciudad y la fachada marítima

El recorrido del Medio Maratón Valencia Trinidad Alfonso Zurich 2025 vuelve a tener la salida y la meta en la avinguda dels Tarongers y será idéntico al de 2023 y 2024, con un trazado que llegará al centro de la ciudad, que vivirá sus últimos kilómetros cerca de la playa y que intentará ser de nuevo el más rápido del mundo.

El objetivo es recuperar el récord del mundo masculino, que desde el 16 de febrero de 2025 está en manos del ugandés Jacob Kiplimo, quien registró un tiempo de 56 minutos y 41 segundos en Barcelona. La mejor marca mundial femenina sigue en manos la etíope Letesenbet Gidey desde el 24 de octubre de 2021, cuando paró el reloj en 1:02:52 en Valencia.

La prueba, que se disputa el domingo 26 de octubre a partir de las 8.25 horas y que tendrá siete tandas de salida, arranca en la zona de las facultades de la Universitat Politècnica y la Universitat de València, donde casi se juntarán los primeros en llegar y los últimos en salir.

El recorrido atraviesa grandes avenidas como Alfahuir, Primado Reig, Menéndez y Pidal, las grandes vías, Guillem de Castro o la calle de la Paz para adentrarse en el centro del cap i casal, en la zona más turística, pasando junto al Ayuntamiento, por la calle Xàtiva y Colón, para enfilar el tramo final por Navarro Reverter, Jacinto Benavente y la zona de la Ciudad de las Artes y las Ciencias hasta la fachada marítima, con los últimos kilómetros por Eugenia Viñes, paralelo a la playa, antes de regresar a la avenida de los Naranjos, donde está fijada la meta.

El recorrido, kilómetro a kilómetro

Este es el recorrido, kilómetro a kilómetro:

SALIDA: Avenida Tarongers

1. Bulevar Periférico Norte - Rotonda Camino Farinós

2. Avenida Alfahuir

3. Avenida Primado Reig

4. Avenida Botánico Cavanilles

5. Calle de la Trinidad

6. Avenida Menéndez Pidal

7. Avenida Fernando el Católico

8. Avenida Ramón y Cajal

9. Calle Guillém de Castro

10. Calle Guillém de Castro

11. Calle Conde Trénor

12. Calle de la Paz

13. Calle Xátiva

14. Avenida Navarro Reverter

15. Avenida Jacinto Benavente

16. Paseo de la Alameda

17. Calle Menorca

18. Ingeniero Manuel Soto

19. Calle Eugenia Viñes

20. Calle Eugenia Viñes

21. Avenida Tarongers

META Avenida Tarongers

Tiempos de paso

Horarios y tiempo máximo permitido

La salida se dará a las 08:25 horas y la carrera finalizará a las 12:20 horas, siendo el tiempo máximo oficial para finalizar la carrera 2h45:00, sin que en ningún caso pueda excederse dicho lapso temporal, quedando fuera de carrera y de las clasificaciones oficiales los participantes que no cumplan con este límite.

Tandas de salida

El Medio Maratón Valencia Trinidad Alfonso Zurich tiene previsto realizar la salida en tandas con objeto de mejorar la comodidad y seguridad de todos los corredores, de acuerdo con el orden de marcas acreditadas. Todo participante recibirá en su email, con antelación suficiente, el aviso de la oleada que le corresponde que, además, se indicará en el dorsal.

A las 8:25 horas saldrán los atletas hasta 1h19:59

A las 8:30 horas saldrán los atletas entre 1h20:00 y 1h25:59

A las 8:35 horas saldrán los atletas entre 1h26:00 y 1h33:59

A las 8:48 horas saldrán los atletas entre 1h34:00 y 1h42:59

A las 9:01 horas saldrán los atletas entre 1h43:00 y 1h49:59

A las 9:14 horas saldrán los atletas entre 1h50:00 y 1h54:59

A las 9:27 horas saldrán los atletas a partir de 1h55:00

Los atletas en silla de ruedas partirán por anticipado en la cuarta oleada.