El cambio de hora definitivo que piden los expertos del sueño para dormir mejor: hasta dos horas de diferencia Los científicos abogan por abolir el horario de verano y adoptar el 'Horario Natural'

El debate sobre la eliminación de los cambios horarios de verano e invierno en la Unión Europea ha generado una propuesta clara por parte del 'Grupo de trabajo para una hora natural0, reflejada en la Declaración de Barcelona en Políticas del Tiempo (octubre de 2022). Este documento, respaldado por diversas organizaciones y expertos en cronobiología y sueño, apoyado por ARHOE - Comisión Nacional para la Racionalización de los Horarios Españoles y publicado por la Sociedad Española del Sueño (SES), establece una postura firme: cada país debe adoptar zonas horarias permanentes lo más ajustadas posibles a la hora solar, conocido como el horario natural.

España vuelve a cambiar la hora el último fin de semana de octubre de 2025 en la noche del 25 al 26, cuando a las 3.00 serán las 2.00. Será el día más largo del año porque el reloj se retrasará una hora, la jornada tendrá 25 horas, se podrá dormir una hora más y llegarán los días más cortos y los anocheceres más tempranos.

Eliminar el horario de verano

Este cambio no será el último, ya que el debate político está bloqueado sobre esta cuestión, pero el consenso científico es inequívoco. Defienden que tener un horario adaptado al sol es beneficioso para la salud humana (mental y física), el aprendizaje, el rendimiento laboral y la capacidad de alerta que el horario esté alineado con la hora solar y, por ende, con el reloj biológico (circadiano) de las personas.

La postura defendida se basa en la eliminación del horario de verano (Daylight Saving Time o DST) y el mantenimiento permanente del horario estándar (popularmente conocido como horario de invierno en España). Los cambios de hora provocan una disrupción aguda en la salud circadiana, mientras que vivir permanentemente con un horario desajustado con respecto a la hora solar genera una disrupción crónica en nuestros ritmos. Este desajuste, que implica horarios más tempranos, es la causa principal de la pérdida de sueño, aumentando los riesgos de cáncer, síndrome metabólico, problemas del corazón, depresión y problemas de sueño.

La propuesta aboga por reinstaurar las zonas horarias geográficamente correctas. Para España, esto significa la adopción del Horario europeo occidental (UTC±0). Actualmente, España continental se encuentra en UTC+1.

El plan de transición en dos paso

La implementación del horario natural permanente se recomienda llevar a cabo en uno o dos pasos, después de que la Comisión Europea reactive el proceso político:

Primer paso: Abolir el Horario de Verano. Todos los países de la UE deben eliminar el cambio al horario de verano (DST) en primavera y mantener el horario que usan en invierno (el horario estándar). Para los países cuya zona horaria recomendada es su horario estándar actual (como Alemania o Italia, en UTC+1), no sería necesario ningún otro cambio.

Segundo paso: Adopción del Horario Natural Correcto. Aquellos países cuya zona horaria recomendada no sea su horario estándar actual (como España) deben retrasar una hora menos sus horarios por última vez para adoptar su zona horaria recomendada como el nuevo horario estándar.

En la práctica, para España, esto implica abolir los cambios de hora y cambiar el horario estándar del horario central europeo (UTC+1) al horario europeo occidental (UTC±0).

Qué hora sería en España: el ejemplo concreto

Usemos como referencia el momento en que, actualmente, el reloj marca las 12:00 horas durante el Horario de Verano (DST) en España continental. Actualmente, el Horario de Verano (DST) en España corresponde al UTC+2.

1. Escenario Actual (Horario de Verano)

Hora en el reloj. Referencia UTC: 12:00 h (Horario de Verano / DST) UTC+2

(Esto significa que la hora solar real (UTC±0) es dos horas antes, las 10:00 h, debido al desajuste crónico que se intensifica en verano).

2. Si solo tuviera el Horario Estándar (Paso 1: UTC+1 Permanente)

Si se implementara el Paso 1 (mantener el horario que se usa en invierno, que es el horario estándar, es decir, UTC+1): Se eliminaría el cambio de hora de primavera. La hora adelantada se retrasaría una hora permanentemente.

Hora en el reloj: Referencia UTC. 11:00 h (Horario Estándar/UTC+1 Permanente) UTC+1

En este escenario, el reloj marcaría las 11:00 h. Aunque se mitigaría el desajuste del DST, España seguiría con un desajuste crónico de una hora respecto a su hora solar geográficamente correcta

3. Si se cambia al Horario Natural (Paso 2: UTC±0 Permanente)

Si se implementa el Paso 2 (adoptar el horario recomendado, que es el Horario Europeo Occidental, UTC±0): Desde el horario estándar actual (UTC+1), los relojes se retrasarían una hora adicional para adoptar la zona horaria geográficamente correcta.

Hora en el reloj: Referencia UTC. 10:00 h (Horario Natural / UTC±0 Permanente) UTC±0

En este escenario final, el reloj marcaría las 10:00 h. Este es el objetivo final de la propuesta científica, ya que las zonas horarias geográficamente correctas están asociadas a beneficios para la salud humana (mental y física), el aprendizaje, el rendimiento laboral y la capacidad de alerta, al estar mejor alineadas con el reloj biológico (circadiano).

Este proceso tiene como objetivo reinstaurar las zonas horarias geográficamente correctas, lo que en la práctica significa revertir el cambio de zona horaria que experimentó España durante la Segunda Guerra Mundial, cuando fue forzada a adoptar el horario central europeo (UTC+1) y nunca lo revocó.

Actual situación política

El 12 de septiembre de 2018, la Comisión Europea presentó una propuesta para una Directiva del Parlamento Europeo y el Consejo Europeo por la que se eliminaban los cambios de hora estacionales y por la que se derogaba la Directiva 2000/84/CE.

El 26 de marzo de 2019, el Parlamento Europeo adoptó la propuesta de la Comisión Europea para abolir el cambio de hora entre los horarios estándar y el DST.

Sin embargo, la propuesta de la Comisión Europea fue aplazada por el Consejo de Transporte, Telecomunicaciones y Energía (TTE) del Consejo de la Unión Europea, compuesta por los respectivos ministerios nacionales de cada Estado Miembro. Son ellos, los gobiernos nacionales, quienes tienen que ratificar la propuesta y establecer en qué zonas horarias quieren permanecer permanentemente para que la propuesta entre en vigor.

Durante los últimos años no ha habido ningún progreso político en este asunto y todo continúa igual.