La hora crítica del maratón para el tráfico en Valencia: 37 kilómetros cortados en los que no se podrá circular

Cerca de 36.000 deportistas llenan las calles de Valencia durante el Maratón.

Nacho Ortega Valencia Sábado, 6 de diciembre 2025, 16:40 Comenta Compartir

Si el domingo 7 de diciembre tienes que ir a algún sitio, esta información te interesa mucho. El Maratón de Valencia Trinidad Alfonso obliga a cortar las calles de más de media Valencia y desde las 8.15 horas hasta pasadas las 15.10 horas la ciudad estará cerrada al tráfico en infinidad de calles para disfrutar del maratón más rápido de España. Por este motivo, el Ayuntamiento de Valencia ha lanzado un aviso especial para recordar los cortes de tráfico previstos y recomendar el uso del transporte público en caso de necesidad.

El recorrido es de 42,195 kilómetros, por lo que los 36.000 atletas inscritos tomarán la mayor parte de puntos de la ciudad en algún momento de la mañana. Sin embargo, hay un largo periodo en el que las calles de media Valencia llegarán a estar cortadas. Las calles se irán reabriendo progresivamente tras el paso del último corredor, que está previsto que cruce la meta casi 7 horas después de que el primer corredor cruce la línea de salida.

Tal y como ocurrió en años anteriores, la organización, la ocupación de vías entre las 10 y las 11 horas será de entre 32 y 37 kilómetros, ya que a las 10.20 los primeros habrán llegado a la meta y los últimos, que habrán partido pasadas las 9.35 horas, estarán pasando por el kiómetro 5..

La ocupación, por zonas de la ciudad

Ocupación progresiva: de 1 hora y 20 minutos a casi 5 horas

El análisis del recorrido revela una ocupación progresiva que se incrementa conforme avanza la prueba. La salida en el Puente de Monteolivete estará ocupada por los corredores durante 1 hora y 20 minutos (de 8:15 a 9:35), el tiempo mínimo de toda la carrera de afección al tráfico en la ciudad.

La zona de Avenida Baleares, Juan Verdeguer, Doctor Marcos Sopena y Eugenia Viñes experimentará ocupaciones de entre 1 hora y 30 minutos y 1 hora y 45 minutos, y empezarán a quedar libres de deportistas, según la previsión facilitada por el Ayuntamiento de Valencia, a partir de las 10:20 horas.

El tramo de Avenida Tarongers soportará el paso de atletas durante varias horas, ya que los maratonianos pasan dos veces: en los kilómetros 5 a 7 y 19 a 20. Así, los últimos que pasarán por el kilómetro 20 no lo harán hasta las 12:16 horas.

Ampliar Ocupación de calles el domingo en Valencia. Ayuntamiento de Valencia

De la avenida Cataluña a la Alameda

El eje avenida Cataluña-Alfahuir, en la ronda Norte (kilómetros 9 a 11) verá pasar corredores durante caso 2 horas y 20 minutos, mientras que calles como Dolores Marqués, General Elio y Paseo de la Alameda (kilómetros 12 a 14) estarán ocupadas entre 2 horas y 25 minutos y 2 horas y 34 minutos.

La avenida de Aragón y Blasco Ibáñez (kilómetros 15 a 18) registrarán cortes durante toda la mañana, y los runners pisarán estas vías durante cerca de 2 horas y 55 minutos, con reaperturas a partir del mediodía.

La hora crítica afecta al centro histórico

En el centro de la ciudad se concentra el mayor impacto. El Paseo de la Alameda (kilómetros 25-26) verá pasar corredorres durante 3 horas y media, hasta las 12:55-13:03. Desde ahí el siguiente tramo será la calle Guadalaviar, con 3 horas y 39 minutos de ocupación.

Guillem de Castro y Pintor López (kilómetros 28-29) superan las 3 horas y 49 minutos de calles ocupadas, y la calle Poeta Querol (kilómetro 30), en pleno centro, permanecerá bloqueada por el paso de los deportistas casi 4 horas, de 9:41 a 13:35.

Fernando el Católico y Tres Cruces, más de 4 horas

Las afecciones más prolongadas se registran en el tramo final. Gran Vía Fernando el Católico (kilómetro 32) estará ocupada 4 horas y 4 minutos, según la organización, mientras que Valle de la Ballestera (kilómetros 33-34) alcanza las 4 horas y 14 minutos de paso de atletas. De aquí al final, cada punto kilométrico acumula más atletas, la serpiente de corredores se alarga y la ocupación de calles se amplía.

La avenida Tres Cruces (kilómetros 35-36) verá pasar gente corriendo desde aproximadamente las 9:55 hasta las 14-14:22, mientras que las calles Archiduque Carlos, San José de Calasanz y Xàtiva (kilómetros 37-39) superan las 4 horas y 39 minutos.

El tramo final: casi 5 horas de deportistas pasando

A partir de aquí llega el tramo más emocionante, el más espectacular y el que pone los pelos de punta a todos los que alguna vez han corrido por esas calles repletas de gente. La calle Colón y el final, en Porta de la Mar (kilómetro 40) estará cortada 4 horas y 44 minutos, mientras que Jacinto Benavente (kilómetro 41) alcanza las 4 horas y 49 minutos de ocupación, en el momento cumbre, con un ligero descenso que enfila hacia la meta entre aplausos, con la gloria a unos cientos de metros. Es un momento inolvidable para quien corre. Finalmente, la Ciudad de las Artes y las Ciencias, donde se ubica la meta junto al Hemisfèric, registrará la ocupación máxima: 4 horas y 54 minutos de paso de atletas, de finishers, de héroes, que pasarán por este punto desde las 10:15 hasta las 15:09 horas.

El recorrido, kilómetro a kilómetro

Este es el recorrido, kilómetro a kilómetro:

SALIDA: PUENTE DE MONTEOLIVETE

0 – Puente de Monteolivete (de 8:15 a 9:35)

1 – Avenida Baleares (de 8:17 a 9:47)

2 – Calle Juan Verdeguer (de 8:20 a 9:55)

3 – Doctor Marcos Sopena (de 8:23 a 10:03)

4 – Calle Eugenia Viñes (de 8:26 a 10:11)

5 – Avenida Tarongers (de 8:29 a 10:19)

6 – Avenida Tarongers (de 8:32 a 10:27)

7 – Avenida Tarongers (de 8:35 a 10:34)

8 – Rotonda Plaza Emilio Attard (de 8:37 a 10:42)

9 – Avenida Cataluña (de 8:40 a 10:50)

10 – Bulevar Periférico Ronda Norte (de 8:43 a 10:58)

11 – Avenida Alfahuir (de 8:46 a 11:06)

12 – Calle Dolores Marqués (de 8:49 a 11:14)

13 – Calle General Elio (de 8:52 a 11:21)

14 – Paseo de la Alameda (de 8:55 a 11:29)

15 – Avenida de Aragón (de 8:58 a 11:37)

16 – Avenida Blasco Ibáñez (de 9:00 a 11:45)

17 – Avenida Blasco Ibáñez (de 9:03 a 11:53)

18 – Calle Ramón Llull (de 9:06 a 12:01)

19 – Avenida Tarongers (de 9:09 a 12:08)

20 – Avenida Tarongers (de 9:12 a 12:16)

21 – Calle de la Reina (de 9:15 a 12:24)

21,1 – Calle de la Reina — Media Maratón (de 9:15 a 12:24)

22 – Avenida del Puerto (de 9:18 a 12:32)

23 – Avenida del Puerto (de 9:20 a 12:40)

24 – Calle Eduardo Boscá (de 9:23 a 12:48)

25 – Paseo de la Alameda (de 9:26 a 12:55)

26 – Paseo de la Alameda (de 9:29 a 13:03)

27 – Calle Guadalaviar (de 9:32 a 13:11)

28 – Calle Guillem de Castro (de 9:35 a 13:19)

29 – Calle Pintor López (de 9:38 a 13:27)

30 – Calle Poeta Querol (de 9:41 a 13:35)

31 – Calle Guillem de Castro (de 9:43 a 13:42)

32 – Gran Vía Fernando el Católico (de 9:46 a 13:50)

33 – Calle Valle de la Ballestera (de 9:49 a 13:58)

34 – Calle Valle de la Ballestera (de 9:52 a 14:06)

35 – Avenida Tres Cruces (de 9:55 a 14:14)

36 – Avenida Tres Cruces (de 9:58 a 14:22)

37 – Calle Archiduque Carlos (de 10:01 a 14:29)

38 – Calle San José de Calasanz (de 10:03 a 14:37)

39 – Calle Xàtiva (de 10:06 a 14:45)

40 – Porta de la Mar (de 10:09 a 14:53)

41 – Avenida Jacinto Benavente (de 10:12 a 15:01)

42 – Ciudad de las Artes y las Ciencias (de 10:15 a 15:09)

META – Lago CACSA frente Hemisfèric (de 10:15 a 15:10)

El Maratón ha preparado un mapa para poder saber, calle por calle, durante cuánto tiempo estará ubicado cada tramo de la carrera.

