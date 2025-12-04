Expo42K en Feria Valencia: horarios de recogida de dorsales en la feria del corredor del Maratón La organización aconseja evitar las cuatro horas diarias de mayor afluencia

Nacho Ortega Valencia Jueves, 4 de diciembre 2025, 01:19

Cerca de 35.000 deportistas participarán en el Maratón de Valencia y todos ellos pasarán por la Expo 42K, la feria del corredor que se celebrará desde varios días antes de la prueba en Feria Valencia. Allí, en un gran espacio lleno de atractivo, los participantes pueden recoger su dorsal, la bolsa de la carrera y vivir un especial ambiente previo a la gran fiesta del Maratón Valencia.

Allí entre el jueves y el sábado previos al Maratón, se celebran eventos, conferencias, acuden los atletas de élite, se vive el atletismo de forma plena. La organización recuerda que no se entregarán dorsales ni bolsa de la carrera el domingo, y pide evitar las horas de mayor afluencia (de 12 a 14h y de 17 a 19h).

Horarios de Expo 42K Feria Valencia

- Jueves 4 de diciembre (17:00 a 21:00 horas)

- Viernes 5 de diciembre (9:00 a 21:00 horas)

- Sábado 6 de diciembre (9:00 a 19:00 horas)

Cómo llegar a Expo 42K Feria Valencia

Está situada en Feria Valencia. Avenida de las Ferias s/n. Valencia.

- En coche: 3000 plazas de parking (La tarifa es de 0.03€/ minuto)

- Tranvía: Línea 4, desde la ciudad hasta la entrada principal de Feria Valencia. Más información: http://www.metrovalencia.es

- Buses EMT València: Línea nº 62 de la EMT Benimamet-Estació Nord. con una frecuencia aproximada en días laborales de entre 10 y 15 minutos.