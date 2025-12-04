Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente La Bonoloto del miércoles deja 167.787,62 euros en una capital de provincia

Expo42K en Feria Valencia: horarios de recogida de dorsales en la feria del corredor del Maratón

La organización aconseja evitar las cuatro horas diarias de mayor afluencia

Nacho Ortega

Nacho Ortega

Valencia

Jueves, 4 de diciembre 2025, 01:19

Comenta

Cerca de 35.000 deportistas participarán en el Maratón de Valencia y todos ellos pasarán por la Expo 42K, la feria del corredor que se celebrará desde varios días antes de la prueba en Feria Valencia. Allí, en un gran espacio lleno de atractivo, los participantes pueden recoger su dorsal, la bolsa de la carrera y vivir un especial ambiente previo a la gran fiesta del Maratón Valencia.

Allí entre el jueves y el sábado previos al Maratón, se celebran eventos, conferencias, acuden los atletas de élite, se vive el atletismo de forma plena. La organización recuerda que no se entregarán dorsales ni bolsa de la carrera el domingo, y pide evitar las horas de mayor afluencia (de 12 a 14h y de 17 a 19h).

Horarios de Expo 42K Feria Valencia

- Jueves 4 de diciembre (17:00 a 21:00 horas)

- Viernes 5 de diciembre (9:00 a 21:00 horas)

- Sábado 6 de diciembre (9:00 a 19:00 horas)

Cómo llegar a Expo 42K Feria Valencia

Está situada en Feria Valencia. Avenida de las Ferias s/n. Valencia.

- En coche: 3000 plazas de parking (La tarifa es de 0.03€/ minuto)

- Tranvía: Línea 4, desde la ciudad hasta la entrada principal de Feria Valencia. Más información: http://www.metrovalencia.es

- Buses EMT València: Línea nº 62 de la EMT Benimamet-Estació Nord. con una frecuencia aproximada en días laborales de entre 10 y 15 minutos.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Mata a su compañero de piso en Valencia tras sufrir un brote de su enfermedad mental
  2. 2 La Policía arresta por omisión de socorro a la dueña de la clínica de Alzira por la muerte de la niña
  3. 3 El anestesista que sedó a la niña fallecida en Alzira, detenido por homicidio imprudente y por sustraer fármacos en un hospital
  4. 4

    El nuevo Gobierno de Llorca tendrá tres vicepresidencias y sitúa a Barrachina de portavoz
  5. 5 El anestesista que sedó a la niña fallecida en Alzira, detenido por homicidio imprudente y por sustraer fármacos en un hospital
  6. 6 VÍDEO | Así ha anunciado Pérez Llorca su nuevo Consell
  7. 7 La Policía detiene al anestesista que sedó a la niña fallecida en Alzira
  8. 8 Intoxicada por el humo al quedar atrapada en el ascensor en un incendio en Valencia
  9. 9

    Los guiños de Pérez Llorca a Catalá en el nuevo Consell
  10. 10

    Dos piezas clave en el Consell de Camps y en el sector cristiano del PP, en la nueva sala de máquinas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Expo42K en Feria Valencia: horarios de recogida de dorsales en la feria del corredor del Maratón

Expo42K en Feria Valencia: horarios de recogida de dorsales en la feria del corredor del Maratón