La 15K Valencia Abierta al Mar, test para dos triatletas con sueño olímpico

La 15K Valencia Abierta al Mar afronta una edición de récord. Habrá más participantes que nunca, superando con creces la cifra de 10.000 corredores en la salida del Paseo de la Malvarrosa. La prueba reina de este 6 de abril se desarrolla por segundo año consecutivo sobre un circuito homologado, rapidísimo. En este trazado y en una cita que en esta ocasión figura en el calendario nacional, Nacho Giménez, atleta del Cárnicas Serrano, tratará de revalidar su victoria de 2024. La competición paralela, de 7.500 metros, tendrá lugar igualmente sobre un trazado llano que también ha atraído a deportistas de élite, algunos de los cuales se están preparando para cosechar éxitos a medio plazo.

Es el caso de una pareja de triatletas, que sueñan con protagonizar una bonita historia en un 2032 que parece lejano pero para el que ya se preparan varias generaciones en todo el mundo. Los valencianos Héctor Tolsà, natural de Ontinyent, y Alejandra Seguí, de San Antonio de Benagéber, son triatletas que rondan la veintena y que acaban de estrenarse en la disciplina olímpica. Sueñan con acudir juntos a los Juegos de Brisbane.

Y en esos pequeños pasos, la 15K Valencia Abierta al Mar de este domingo va a ser un test para ellos. El sábado tienen previsto hacer un triatlón en Cullera y el domingo, a las 9:30 horas, pondrán a prueba sus destrezas en el sector de carrera con fatiga en la prueba de 7.500 metros. «De momento he corrido en la modalidad sprint, ya he hecho dos triatlones olímpicos y este año espero debutar en una Copa del Mundo. Me tengo que aclimatar a la distancia de carrera, que es de 10.000 metros», especifica Héctor Tolsà.

Este joven de 19 años comenzó en el triatlón por su padre, que practicaba este deporte en Ontinyent. Se enganchó hasta soñar con una carrera internacional, para lo cual se trasladó para entrenar con el grupo de élite del CEA Bétera mientras estudia con vistas a ser fisioterapeuta. Ahí comparte sesiones con el ya dos veces paralímpico Héctor Català, Noelia Juan... y Alejandra Seguí. Ella tiene 20 años y empezó medicina: «Me dio la nota y probé... pero no era mi prioridad y tampoco podía compaginarlo con el deporte. Había días que debía estar todo el día en la Universitat de València y luego entrenar».

No se cambió a un grado mucho más sencillo. Eligió odontología, aunque en la Universidad Europea, donde al menos la vida académica la lleva a cabo por las tardes. Se entrena –ciclismo y natación– por las mañanas y corre después de clase. «Quería algo de la rama de la salud y esta era la profesión que más me gustaba... y el triatlón, pues lo elegí por mis hermanas. Ellas ya entrenaban, así que es algo que he visto en casa desde que era un bebé», indica Alejandra Seguí.

Ella ha debutado ya en Copas del Mundo y de Europa, y mira hacia las Series Mundiales. Tanto Alejandra como Héctor tienen el reto de ser olímpicos y coinciden: «Los Ángeles está demasiado cerca». Brisbane 2032 está marcado en rojo, pero queda mucho entrenamiento y objetivos intermedios, como el Campeonato de España, que este año es en La Coruña: él competirá en la carrera júnior y ella, ya en la élite, en la que también hay clasificación sub-25. La 7,8K de este domingo es un test, un pasito más hacia los Juegos. Aunque habrá sufrimiento, lo harán en paralelo junto al Mediterráneo. Como los miles de participantes de una 15K Valencia Abierta al Mar de récord absoluto.