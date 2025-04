Nacho Giménez defiende este domingo su trono en la 15K Valencia Abierta al Mar «El circuito es rapidísimo y me sirve como test para el Campeonato de España de Medio», asegura el atleta del Cárnicas Serrano

Moisés Rodríguez Valencia Martes, 1 de abril 2025, 18:55

«Saldré a por marca personal y a revalidar el título... ¡A por todas!». Nacho Giménez es uno de los corredores a seguir en la 15K Valencia Abierta al Mar de este domingo (9 horas), que afronta una edición de récord, pues desde el lunes tiene agotados todos sus dorsales. El atleta valenciano del Cárnicas Serrano paró el crono en 46:44, que es la marca del primer ganador del evento sobre un circuito homologado.

En este 2025 la prueba mantiene el mismo incentivo, y además en esta ocasión la 15K Valencia Abierta al Mar figura en el calendario nacional. La carrera tiene muchos alicientes y así lo han valorado más de 10.000 corredores que agotaron las inscripciones antes de que finalizara el plazo establecido en el reglamento. Desde el runner que hace deporte por salud hasta atletas de élite elogian el circuito. En este segundo grupo está Nacho Giménez: «Es un circuito rapidísimo».

A sus 30 años, tiene toda la carrera como atleta en ruta por delante. Ha acabado dos veces el maratón, pero haciendo de liebre –Valencia y Sevilla–, por lo que realmente está por debutar en la distancia reina. Hace un par de semanas sí que corrió un medio de gran tradición como es el de Elche, en el entorno de 1 hora y 5 minutos. Ahí reside, en los 21.097 metros

Mientras se forma con la intención de trabajar como docente y compaginar esa labor con el atletismo, se ha marcado como objetivo el Campeonato de España de Medio Maratón, que será a mitad de mayo en Palma de Mallorca. «La carrera me viene genial, me sirve como test para esa carrera. Si no hace viento, puedo salir a ritmo constante de 3 minutos el kilómetro, o a 3:01», prevé el atleta.

Incluso considera que si se ve bien, en los últimos kilómetros puede apretar. Por eso, la marca de 46:44 de hace un año va a estar en claro riesgo de cara a la carrera de este domingo. «Yo voy a salir a por marca personal, si todo va perfecto puedo estar en 46 minutos o 45 largos», comenta Nacho Giménez.

Esta es la carrera de uno de los atletas de élite, que tienen incentivo económico de 600 euros, 300 y 150, por este orden, para los integrantes de los cuatro podios: masculino y femenino tanto de la 15K Valencia Abierta al Mar, como de la 7,5K paralela, cuya salida se dará a las 9:30 horas.

Para quienes quieran participar y no tengan dorsal para esta carrera que es el primer gran fondo del año de la ciudad y se desarrolla justo al lado del Mediterráneo, deberán esperar a la edición de 2026. En un año de récord, las inscripciones se agotaron este lunes. Quienes sí hayan adquirido uno de los dorsales, pueden recogerlo este viernes (16 a 21 horas) o sábado (9 a 14 y 16 a 21) en la feria del corredor. Esta quedará ubicada en LAS PROVINCIAS, en el polígono Vara de Quart.