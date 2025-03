Los runners abrazan la 15K Valencia Abierta al Mar

Moisés Rodríguez Valencia Sábado, 29 de marzo 2025, 01:13 Comenta Compartir

Los corredores abrazan la 15K Valencia Abierta al Mar, y su 7,5K paralela, como una de las clásicas de la capital mundial del running. Por segundo año, LAS PROVINCIAS, como organizador de la carrera, quiso dar a conocer la camiseta oficial de la prueba en un evento que se va a ir consolidando como la tarde de los clubes. Es un momento para compartir experiencias y escuchar las opiniones y las propuestas de quienes ya han provocado que se batan récords antes del pistoletazo de salida. Y es que el evento del 6 de abril va a tener más participantes que nunca: se han superado ya con creces los 10.000 inscritos –de hecho, los dorsales están a punto de agotarse– y casi la mitad de las personas que participarán son mujeres.

«Queremos que la 15K Valencia Abierta al Mar sea la carrera de los clubes. Este es el periódico de casa, de la terreta, así que la voluntad es que esta sea la carrera de los valencianos», proclamó Jesús Trelis, director de LAS PROVINCIAS, durante el sencillo acto en el que un grupo de corredores pudieron tocar por primera vez la camiseta que se llevarán a casa todos los participantes en el momento de recoger su dorsal. El encuentro fue en el mismo lugar donde quedará ubicada el viernes y el sábado, 4 y 5 de abril, la feria del corredor: en el edificio de la antigua rotativa del periódico. El primer gran fondo del año en la capital del Turia es de los valencianos, pero también del 11% de los corredores llegados desde otras autonomías y el 2% de extranjeros.

«La carrera es una maravilla, en abril y sobre un circuito homologado. Impresionante. Va a dar a conocer a Valencia por toda Europa», afirmaba durante el encuentro Pepe Escribano, corredor del Murciélagos. Los deportistas populares, en general, destacaron como puntos a favor el trazado –tanto por el paisaje junto al mar Mediterráneo como por ser rápido y dar la oportunidad de hacer marca personal– y la fecha, en el inicio de la primavera, para celebrar el evento. «Me encanta correr estos días por Valencia, porque disfrutas del olor azahar», destacaba Almudena Alegre, del Runners Ciutat de València. «Que tengamos una carrera tan emblemática y bonita, que además está en el calendario de la Federación Española, es bueno para poner la ciudad en el escaparate internacional», destacó Xavi Pons, de Correliana.

«Valencia fue el año pasado Capital Verde europea y esta carrera encaja en todas las políticas verdes del Ayuntamiento, este debe ser nuestro ámbito», comentó la concejala de Turismo, Paula Llobet. Estuvo la regidora presente en el evento junto a Antonio García, director de Valencia Capital Verde Europea 2024, que abundó en esta idea: «Dentro de estas políticas verdes, conseguir este trazado, en paralelo al mar, ha supuesto un esfuerzo, y ojalá que venga para quedarse».

Desde luego ese es el objetivo de una 15K Valencia Abierta al Mar que completará el 6 de abril su edición número 13. La carrera ha logrado la fidelidad de muchos corredores, algunos ya insignes veteranos de todas las citas que se celebran en la ciudad. Como Paco Clarós, el único que ha alcanzado todas las metas del Circuito, que en este 2025 conmemora su XX aniversario: «Esta 15K es una de las carreras más espectaculares de nuestra ciudad, por el paisaje y por toda la gente que participa».

Fue una tarde de admirar la camiseta, confeccionada con tejido Ecotech y que, por lo tanto, sigue los parámetros de sostenibilidad que persigue el evento. Su tonalidad azul celeste y el nombre de 'Valencia' en grandes caracteres son sus señas de identidad, que agradaron a los corredores que pudieron admirarla de cerca. «Me ha gustado su tonalidad, y además se nota que es muy cómoda», señaló Lorena Pastor, del Runners Ciutat de València. «Me gusta porque yo cuando me voy fuera suelo llevar camisetas con el nombre de mi ciudad. He corrido en el Caribe con un del Medio Maratón y la gente se fija y te pregunta. Esta es preciosa», aseguró Charo Panizo, del NLTT.

Se percibía la ilusión de los corredores. Algunos relataban sus experiencias en la cita, como Pili Del Saz, del Xufa Runners: «Es una carrera muy chula y vistosa. Luego he hecho maratón y ahora me he lanzado a los ultratrails, pero esta fue mi primera 15K». En cambio, otra experimentada atleta debuta en esta prueba. «Me han dicho que es muy bonita y rápida. Vengo del Maratón de Barcelona, quedé tercera del Campeonato de España en veteranas. Hice 3.03. Ahora daré todo lo que me quede en esta 15K Valencia Abierta al Mar», precisó Ana Amaro, del Correcaminos.

Este va a ser el pelotón más poblado de la historia de este evento. La salida, en varias oleadas, será a las 9 horas en el caso de la 15K y a las 9:30 para la 7,5K. En ambos casos, la partida y la meta quedarán ubicadas en el Paseo de la Malvarrosa. Los corredores podrán disfrutar de una espaciosa e idílica zona postmeta, donde entre otros productos reconstituyentes tendrán la posibilidad de degustar los de Juver, uno de los patrocinadores del evento.

«Este domingo 6 de abril, volveremos a demostrar que cerebro sano, vida feliz. Además de obtener beneficios para la salud, todos los corredores lucimos una sonrisa porque perseguimos y completamos objetivos. Y en ese sentido, los clubes de running hacen una labor extraordinaria», expresó José Garay, experimentado entrenador del Cárnicas Serrano, responsable de los planes de preparación de carreras como Maratón Valencia Trinidad Alfonso Zurich, y autor de una newsletter semanal en este periódico bajo el título de 'Saltar el muro'. «Lo de Valencia no tiene nombre y ubicar esta carrera en primavera es un acierto, así como homologarla. Está en el circuito nacional y muchos van a querer venir. Que dure muchos años», analizó. Que así sea.