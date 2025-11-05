Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Una de las imágenes de la exposición. LP

La unión de los vecinos de Algemesí en los días más duros tras la dana se convierte en exposición

'Capes de memòria. La força d'un poble' es la muestra fotográfica que se inaugura en el centro L'ESART

A. Talavera

Alzira

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 13:38

Comenta

El Centro de Arte Contemporáneo L'ESART de Algemesí inaugura la exposición «Capes de memòria. La força d'un poble», una muestra que reúne cerca de un centenar de fotografías realizadas por los fotoaficionados de Algemesí.

La exposición ofrece una mirada colectiva sobre la dana, la tragedia y sus consecuencias, pero también sobre la solidaridad, el voluntariado, la recuperación y la esperanza. A través de las cámaras de los fotoaficionados de Algemesí, se muestra una visión sensible, cercana y comprometida que documenta la fuerza de una comunidad ante la adversidad.

La exposición de L'ESART da protagonismo absoluto a los vecinos y vecinas de Algemesí, tanto a las personas afectadas como al voluntariado, así como al grupo de fotoaficionados, que han sabido captar la esencia del momento y la fuerza de un pueblo que no se rinde.

Además, la exposición se presenta en el propio espacio del Centro de Arte Contemporáneo L'ESART, uno de los lugares más afectados por la dana. Desde noviembre de 2024, este espacio acoge el proyecto Salvem les Fotos, impulsado por la Universitat de València y el Ayuntamiento de Algemesí, un laboratorio de salvaguarda del patrimonio doméstico donde se limpian y restauran fotografías, documentos y obras de arte dañadas por la riada.

Hasta el mes de enero, convivirán en L'ESART las fotografías de la dana con el proceso vivo de recuperación del patrimonio, uniendo arte, memoria y comunidad.

