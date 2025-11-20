Renfe modifica el horario en el servicio de bus alternativo con salida desde Moixent El motivo de los cambios, que entrará en vigor el próximo lunes, es que los viajeros puedan disponer de algo más de tiempo para enlazar con los trenes

B. González Xàtiva Jueves, 20 de noviembre 2025, 21:58

A partir del lunes 24 de noviembre, el horario del autobús alternativo habilitado por Renfe entre Moixent y l'Alcúdia de Crespins, dentro de la línea C2 de Cercanías, sufre algunas modificaciones. En concreto, el cambio afecta a ocho viajes en los que se adelanta en 5 minutos la salida con respecto al horario actual.

Según explican desde la operadora ferroviaria, el motivo de la modificación no es otro que poder dar más tiempo a los viajeros para enlazar con los trenes. Así, los horarios que cambian son el de las 5.15, que se adelanta a las 5.10 horas; el de las 7.30 se adelanta a las 7.10 horas; el autobús de las 8.15, saldrá a partir del lunes a las 8.10; el de las 10.15 pasa a las 10.10; el de las 11.45 a las 11.40; el de las 13.10 a las 13.05; el de las 13.45 horas se adelanta a las 13.40 y el de las 18.40 saldrá a las 18.35 horas.

Los horarios en las paradas intermedias en los municipios de Vallada y Montesa también sufrirán, por tanto, una pequeña modificación, de adelanto, con respecto a la hora habitual de estos ocho autobuses.

El resto de horas se mantienen igual. Tampoco se modifican las horas de los autobuses de vuelta, es decir, los de salida desde la estación de Xàtiva o de l'Alcúdia de Crespins hacia Montesa, Vallada y Moixent.

Cabe recordar que el servicio de bus alternativo comenzó a funcionar el 7 de abril de este año con motivo de las obras que Adif está llevando a cabo en diferentes infraestructuras. En concreto este tramo está afectado por la adecuación que se está llevando a cabo en la línea Guadalajara-Zaragoza para servicios de Autopista Ferroviara que ha obligado a Adif a desviar 40 trenes de mercancías por la línea Valencia-Alcázar de San Juan-Madrid, que es por donde circulan los trenes de la C-2.

El tramo l'Alcúdia de Crespins-Moixent es el perjudicado porque, debido a las obras que también se están llevando a cabo correspondientes al Corredor Mediterráneo, en dicho tramo se está operando en una vía única y se decidió dejar esa vía sólo para los trenes de mercancías, a fin de garantizar el buen funcionamiento de la línea.

El servicio alternativo de transporte estaba previsto, en principio, hasta este mes de diciembre, por lo que para principios de año se debería restablecer el servicio de tren suspendido.