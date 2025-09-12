Recuperando lo que el Júcar arrasó

Los municipios de la Ribera Baixa del Júcar están acostumbrados a mirar al río cada vez que llueve pero desde la dana esta vigilancia es ... todavía mayor. Y es que casi un año después de aquel inolvidable 29 de octubre las secuelas, sobre todo en la zona rural, siguen estando muy presentes.

En esta ocasión el Júcar no fue tan devastador como otros, el Magro o el barranco del Poyo, sin embargo, en su último tramo antes la desmbocadura, este cauce no aguantó la gran cantidad de agua que transportaba, más de 2.000 metros cúbicos por segundo, y se desbordó causando daños en varios municipios.

El más afectado fue Riola donde la mota de defensa se deshizo y el agua campó a sus anchas por el casco urbano. Ahora la tranquilidad ha vuelto a esta pequeña localidad que estuvo incomunicada durante más de 24 horas, pero el rastro de la inundación sigue estando presente.

RIOLA 2,45 millones de euros en daños otorgados por el Ministerio de Política Territorial

Operarios con un camión cuba recorren las calles limpiando los imbornales para aliviarlos antes de que vuelvan las lluvias y de que se ejecuten los trabajos pendientes de restitución de colectores dañados por la dana.

La reconstrucción en Riola avanza de forma lenta y esperan que el Ministerio apruebe las memorias para actuar en algunos puntos como los bajos del ayuntamiento. Todos los caminos rurales sufrieron desperfectos por el desbordamiento del río, por ahora Tragsa ha actuado en los más urgentes y en los próximos meses continuarán en el resto.

El proyecto que sí está finalizado es el de la reparación de la mota junto al Júcar. La Confederación Hidrográfica del Júcar, CHJ, dio prioridad a estas obras ya que sin este muro de tierra los pueblos del Bajo Júcar estaban desprotegidos. El Consistorio de Riola reclama que la entidad se encargue también de su mantenimiento y de reparar otros puntos del cordón fluvial que sufrieron daños por el agua.

En Albalat, los desperfectos de la dana se concentran en el mismo lecho del río y en los caminos rurales ya que el 80% del término sufrió afectación. Para reforzar el cauce, la CHJ acabó hace unos meses tres muros de escollera que servirán para minimizar el impacto de futuras inundaciones.

ALBALAT 1,87 millones de euros en daños otorgados por el Ministerio de Política Territorial

En cuanto a los caminos rurales, el Ayuntamiento tiene un proyecto en fase de licitación de 900.000 euros para el asfaltado de estas vías que ya fueron reparadas de forma urgente para permitir el paso.

Albalat forma parte también del parque natural de la Albufera y cuenta con varios ullals que se vieron arrasados por la llegada del agua y el lodo y que están siendo adecentados por Medio Ambiente para recuperar su estado natural.

En Sueca se ha recuperado la normalidad en la mayoría de espacios pero todavía están preparando memorias y licitando actuaciones, este tipo de trámites «nos cuesta mucho a los ayuntamientos y, eso que nosotros no tenemos el daño que tienen otros», comenta el alcalde de Sueca, Julián Saéz. Una problemática la administrativa que se están encontrando todos los afectados, sobre todo, los municipios más pequeños que cuentan con menos personal.

SUECA 1 Fallecido hallado en una playa de la localidad

SUECA 1,08 millones de euros en daños otorgados por el Ministerio de Política Territorial

En Sueca se han presentado el proyecto para restaurar la ermita de San Roc, muy cercana al río, y ambién el antiguo matadero, que se convertirá en un centro de día. En cuanto a los caminos rurales, más de 30 kilómetros ya han sido arreglados en estos diez meses.

A diferencia de los municipios de la zona cero, en estas poblaciones más pequeñas de la Ribera las obras avanzan a cuentagotas. En Polinyà se han reparado instalaciones deportivas como en la piscina para el uso del verano y ahora se actúa en el campo de fútbol pero siguen pendientes las intervenciones más importantes como en varios caminos rurales principales y en el alcantarillado.

POLINYÀ DE XÚQUER 0,99 millones de euros en daños otorgados por el Ministerio de Política Territorial

En su caso, la afectación en la red de agua es de un 10% pero se quieren instalar compuertas para que el río no entre en los colectores y así se reduzcan los inconvenientes cuando hay crecidas.

BENICULL 0,28 millones de euros en daños otorgados por el Ministerio de Política Territorial

La zona rural fue la más perjudicada aquel 29 de octubre en la Ribera Baixa y en municipios como Benicull varias familias temieron por su vida ya que estaban en casas de campo que el agua cubrió casi por completo. Unas 200 casetas se vieron afectadas y el municipio tuvo que habilitar una casa rural para alojar a las personas que no tenían otra residencia. Poco a poco, estas víctimas están reconstruyendo sus viviendas pero el municipio sigue esperando que se realicen los trabajos en los caminos rurales que fueron arrasados. El Ayuntamiento hizo reparaciones provisionales con zahorra pero desconocen cuándo acudirán otras administraciones a asfaltarlos.

FORTALENY 0,24 millones de euros en daños otorgados por el Ministerio de Política Territorial

En mejor situación se encuentra el término de Fortaleny, aquí los daños fueron menores y en estos diez meses se han reparado la mayoría de caminos.

También ya tienen lista la mota y la acequia que fueron estropeadas por la fuerza de la riada mientras que en el casco urbano falta cambiar la arena del polideportivo y reparar algunos agujeros en el cementerio.