El PSOE de Ontinyent denuncia el desmantelamiento de los puntos de recarga de coches eléctricos públicos Los socialistas advierten que esta decisión implica la emisión indirecta de 150 toneladas de dióxido de carbono anuales | El Ayuntamiento explica que sacará a licitación la gestión de nuevos puntos y que la gratuidad ya no es necesaria porque se ha ampliado el parque de este tipo de coches

Martes, 28 de octubre 2025

El PSPV-PSOE de Ontinyent ha denunciado la «dejación y la mala planificación en relación con los puntos de recarga de vehículos eléctricos» por parte del gobierno municipal de Ens Uneix, después de que los cargadores situados en los aparcamientos de la Paduana, el Regall y el Polígono Industrial del Altet lleven «completamente desmantelados» desde hace meses.

El portavoz socialista, José Antonio Martínez, ha lamentado que «ningún vecino ni visitante puede cargar su vehículo eléctrico en estos aparcamientos, a pesar de la importante inversión realizada, lo cual es un auténtico despropósito».

Martínez ha recordado que la instalación del punto de recarga del aparcamiento del Regall se financió con una ayuda del Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial (IVACE), dependiente de la Generalitat Valenciana, a través del Programa de Ahorro y Eficiencia Energética en el Transporte. Cada punto supuso una inversión aproximada de 16.000 euros. «Solicitar ayudas y después abandonar las instalaciones es malgastar dinero público que pertenece a todos y todas», ha criticado.

Cada punto de recarga permitiría evitar hasta 51 toneladas de dióxido de carbono anuales, con una media estimada de 321.200 kilómetros recargados al año, cifra que, multiplicada por los tres puntos desmantelados, equivale a 150 toneladas de CO2 que dejan de evitarse en la atmósfera.

El PSOE de Ontinyent considera «incomprensible que, en un municipio que pretende promocionarse como sostenible y comprometido con la lucha contra el cambio climático, se desmantelen infraestructuras clave para la transición energética como esta». Martínez ha añadido que se trata de «una clara muestra de desgobierno, falta de prioridades y absoluta dejadez por parte del Ayuntamiento» y exige al gobierno municipal que reactive «de forma inmediata» los puntos de recarga e instale nuevos cargadores.

Carga regulada y de pago

Desde el equipo de gobierno explican que los puntos de recarga de estos tres estuvieron operativos durante varios años, ofreciendo un servicio de recarga gratuito en un momento en que el parque de vehículos eléctricos era reducido y se quería fomentar su uso.

Dado que ahora existen más puntos privados y un mayor número de usuarios, consideran que ya no es necesario mantener un servicio gratuito y por eso se retiraron estos puntos.

No obstante, apuntan que está en marcha el proceso para licitar la instalación y gestión de nuevos puntos de recarga, «que ofrecerán el servicio de forma regulada y de pago, como ocurre en la mayoría de ciudades».