La Policía Local de Xàtiva busca al conductor de un vehículo que se ha dado a la fuga tras atropellar a un peatón

La Policía Local de Xàtiva busca a un conductor que se ha dado a la fuga después de haber atropellado a un peatón en el casco antiguo. Los hechos se han producido sobre las 18.45 horas de este miércoles en la calle Corretgeria.

El peatón, un hombre de 48 años que volvía de trabajar, ha resultado herido de gravedad como consecuencia del impacto. Hasta el lugar se ha desplazado una ambulancia SAMU que tras la asistencia in situ por parte de los servicios médicos, ha trasladado al hombre al hospital Lluís Alcanyís de la localidad con posible fractura de cadera.

Según ha podido saber LAS PROVINCIAS, un testigo que ha podido presenciar el accidente ha podido dar detalles a los agentes de policía del vehículo y el conductor huido del lugar de los hechos sin auxiliar a la víctima. Se trataría de un vehículo de pequeño tamaño de color negro y, según ha descrito, el conductor sería un varon joven.

Los agentes de la Policía Local continúan con la investigación para dar con el autor de los hechos que se enfrentaría a un delito de abandono del lugar del accidente. Este delito está castigado con penas de entre seis meses y cuatro años de cárcel, además de la retirada del carné de conducir.