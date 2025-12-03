Una de las parcelas donde se acumulan mármoles junto al río Cànyoles en Canals es de titularidad municipal El Ayuntamiento continúa con las averiguaciones para localizar a los propietarios y exigirles responsabilidades por el uso indebido del suelo público

El Ayuntamiento de Canals continúa con la investigación para determinar quién o quiénes son los propietarios de la parcela de la antigua fábrica donde se acumulan palés de mármoles que amenazan con caer al río Cànyoles. De hecho, la investigación se inició tras la denuncia de la Asociación en la Defensa del Medio Ambiente (Acdema) por los vertidos que se estaban produciendo de mármol al río y el peligro y riesgo de contaminación que suponía el resto de material apilado.

Según explica el concejal de Medio Ambiente, Ricardo Carbonell, las primeras pesquisas han revelado que una de las parcelas ocupadas por los palés es de titularidad municipal. Por ello, el Ayuntamiento tiene previsto exigir responsabilidades por la ocupación irregular de un terreno público.

La titularidad de las otras dos parcelas continúa sin estar clara, ya que las inscripciones del catastro no coinciden con la del registro de la propiedad. No obstante, ones apuntan a que pertenecerían a un fondo de inversión y a un segundo propietario vinculado a dicho fondo. Las comprobaciones siguen en marcha.

«Cuando tengamos claro quién o quiénes son los propietarios, trasladaremos la información tanto al Seprona como a la Confederación Hidrográfica del Júcar, porque no corresponde al Ayuntamiento actuar ante la denuncia», explica Carbonell.

No obstante, desde el Consistorio, como parte perjudicada, abrirán el expediente correspondiente de ejecución para que procedan a la retirada del material de las parcelas y repare el impacto provocado no sólo en el río y su entorno, sino en la parcela municipal. «Si no lo llevan a cabo, el Ayuntamiento actuará de forma subsidiaria», concluye el concejal.

