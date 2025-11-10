Denuncian el vertido de restos de mármol al río Cànyoles en Canals La Asociación en Defensa del Medio Ambiente (Acdema) denuncia ante el Seprona la situación que atribuyen a una antigua empresa dedicada

Los palés de mármoles, al borde de talud junto al río, por donde ya han caído algunas piezas, como se puede ver en la imagen.

B. González Canals Lunes, 10 de noviembre 2025, 15:56

La Asociación en la Defensa del Medio Ambiente de Canals, Academia, ha denunciado ante la Guardia Civil el vertido de restos de mármol al río Cànyoles, procedentes de los terrenos de la antigua empresa Jomisan S.L., situados junto al cauce del río.

En estas parcelas, abandonadas desde hace más de una década, se acumulan a la intemperie cientos de toneladas de piezas de mármol, almacenadas sobre palés de madera que, con el paso del tiempo, se han deteriorado por efecto del sol y la lluvia. Este deterioro ha provocado que parte del material se desplace por el margen del río, alcanzando ya el cauce fluvial.

Desde Acdema, su presidente, José Luis Sanchis, explica que han alertado en varias ocasiones tanto al Ayuntamiento de Canals como la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHX) sobre la situación. La última, el pasado mes de septiembre durante una reunión con el guarda mayor de la Confederación y el concejal de Medio Ambiente donde insistieron en el riesgo inminente de desprendimiento del material.

La preocupación se confirmó este fin de semana, cuando los voluntarios de esta asociación ecologista comprobaron que las primeras piezas de mármol ya habían caído al río. Ante esta situación, la asociación presentó una denuncia formal ante la Guardia Civil para que el caso sea trasladado al Seprona, con el fin de que se adopten las medidas necesarias. También lo comunicaron tanto al Ayuntamiento de Canals como a la Confederación.

Acdema insiste que lleva más de un año advirtiendo a las autoridades y administraciones competentes sobre el peligro ambiental que suponen estos restos industriales abandonados. «Desde marzo de 2024 venimos denunciando esta situación y el problema es que la antigua fábrica, que entró en suspensión de pagos, pasó a manos del denominado banco malo», explica Sanchis, quien reclama una respuesta inmediata para evitar la contaminación del paraje natural del Cànyoles.

Y es que asegura que podrían caer toneladas de este material al río y si hubiera una crecida del río las consecuencias podrían ser catastróficas. «Se debe de actuar rápidamente y si no se pueden retirar los palets de mármol, al menos se deberían de retirar unos diez o doce metros de donde están para evitar nuevos vertidos al río», subraya el presidente de la asociación ecologista canalí.

Por su parte, desde el Ayuntamiento, el concejal de Medio Ambiente, Ricardo Carbonell, reconoce que son conscientes del tema desde hace tiempo y que incluso volvieron a comentarla la pasada semana en la reunión periódica que mantiene con el colectivo ecologista con el que trabajan en distintas actividades medioambientales. Carbonell subraya que desde el Consistorio también están preocupados por el tema, pero que son las autoridades competentes las que deben de actuar.

«Desde el Ayuntamiento nos preocupa este hecho y pensábamos que las autoridades competentes ya estaban actuando en el tema para dirimir el problema tras la comunicación por parte de Academia hace unos meses. A partir de la denuncia formal interpuesta, nos ponemos a disposición del Seprona y Confederación para indagar sobre quiénes son los responsables de los terrenos que está produciendo este impacto, puesto que no está claro a nivel catastral», señala el concejal.