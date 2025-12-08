Ontinyent planta 38 árboles para crear más espacios de sombra en los barrios Parques y Jardines ejecuta una de las acciones más votadas por la ciudadanía en los presupuestos participativos

R. D. Ontinyent Lunes, 8 de diciembre 2025, 14:07 Comenta Compartir

Ontinyent incrementa su arbolado. El ayuntamiento está completando la plantación de 38 nuevos jemplares en varios puntos del municipio con el objetivo de incrementar las zonas de sombra en la ciudad. La iniciativa da respuesta directa a una de las propuestas más votadas por la ciudadanía en el proceso de presupuestos participativos, donde la plantación de árboles para generar sombra fue la segunda opción con más apoyos, con 2.130 votos.

Los trabajos, iniciados en la segunda quincena de noviembre y todavía en marcha en esta primera de diciembre, están incorporando mayoritariamente especies autóctonas. También se han plantado otras variedades cuando resultaban más adecuadas por las características de cada espacio y el crecimiento previsto de los ejemplares. La mayor parte de los árboles son de calibre 16-18, con algunos ejemplares de 20-25, garantizando así una presencia inmediata y un desarrollo óptimo.

La edil de Parques y Jardines, Sayo Gandia, destaca que esta actuación «responde a la apuesta que venimos haciendo para que Ontinyent sea cada vez una ciudad más amable, saludable y preparada para el futuro». La concejala subraya que el plan de plantación «ha atendido tanto criterios técnicos como las peticiones directas del vecindario, como ha sido el caso de la avenida del Llombo». También señala que responde a las «necesidades específicas de zonas escolares, itinerarios de caminos seguros o espacios frecuentados por personas mayores. Todo esto, con el objetivo que estos árboles aportan no solo sombra, sino también calidad paisajística y bienestar».

Además de atender demandas vecinales, en algunos casos se ha consolidado arbolado que previamente se encontraba en macetones, integrándolo de manera definitiva al espacio público.

Por su parte, la edil de Ciudadanía, Inma López, recuerda que la propuesta de crear más sombra mediante la plantación de árboles «fue una de las más valoradas por la población en esta edición de Ontinyent Participa, un proceso que un año más ha demostrado la fidelidad e implicación de la gente». López remarca que 4.383 personas han participado este año en la votación, repitiéndose exactamente la cifra total de votos emitidos, 17.854, respecto del año anterior.

En ese sentido, la concejal pone de relieve que «esta continuidad solo es posible porque la ciudadanía ve que las propuestas ganadoras se ejecutan al cien por cien. Proyectos como esta plantación de árboles son la mejor muestra que sus decisiones se convierten en acciones reales», Asimismo, apunta que esta actuación es «un ejemplo más de este trabajo conjunto entre administración y ciudadanía, que nos permite mejorar la ciudad con actuaciones pensadas para el bienestar colectivo, la sostenibilidad y la calidad de vida».

Temas

Ontinyent