Ontinyent celebra el Día de las Bibliotecas con el inicio de la programación otoñal de 'Leyendo crecemos' La primera actividad es este lunes por la tarde en San Rafael con 'Tres veces tres'

R. X. Ontinyent Lunes, 27 de octubre 2025, 10:59 Comenta Compartir

La Concejalía de Bibliotecas del Ayuntamiento ha programado cuatro actividades para este otoño en el marco de la conmemoración del Día de las Bibliotecas. Bajo el lema 'Leyendo crecemos', el programa, en palabras del concejal responsable, Nico Calabuig, se caracteriza por su innovación y calidad. Se repartirán en los meses de octubre, noviembre y diciembre, y estarán dirigidas a diferentes edades, abarcando a todos los públicos.

La programación arranca esta tarde, a las 17.30 horas, en la biblioteca del barrio de San Rafael, con 'Tres veces tres', a cargo de El Gran Jordiet. Esta actividad, dirigida a un público de 2 a 6 años con acompañantes, mezcla un espectáculo de cuentos, música y acrobacias que permite crear un universo visual, sonoro y expresivo muy atractivo para los más pequeños y pequeñas.

El lunes 3 de noviembre será el turno de 'Cuentos para pasarlo de miedo', a cargo de la narradora Hannah Alba. La propuesta, orientada a público familiar a partir de 6 años, nos hará «temblar» de risa, y reflexionar sobre el miedo en un ambiente divertido, a través de canciones, relatos y sortilegios. Ésta actividad tendrá lugar a las 17.30 horas, en la biblioteca de San Rafael.

La siguiente actividad se celebrará el martes 11 de noviembre, con la 'Contada de rondalles', por parte del narrador oral Víctor Labrado. A través de una selección de leyendas y rondalles valencianas, que acercará las criaturas ambiguas, presencias extrañas y hechos extraordinarios e introducirá en el mundo simbólico y fantástico. La actividad está orientada a público adulto, y tendrá lugar a las 18.30 horas en la Biblioteca de San José.

Por último, el lunes 15 de diciembre será el momento de 'La suave lluvia', a cargo de Cristina Verbena. Se trata de una sesión sensorial y poética para criaturas de 1 a 4 años con acompañantes, que combina juegos de regazo, cantinelas tradicionales, poemas populares y libros álbum, para crear una experiencia íntima, musical y corporal. La actividad se realizará a las 17.30 horas en la Biblioteca de San José, y necesita inscripción.