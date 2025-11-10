Natàlia Enguix: «Recuperar los restos de Miguel Alabort es justicia democrática y reconocimiento a las familias» La vicepresidenta primera de la Diputación de Ens Uneix reivindica las políticas de memoria durante el entierro del concejal de Benigànim fusilado en 1939

La vicepresidenta de la Diputación, Natàlia Enguix, entrega los restos de Miguel a su hija.

R. X. Benigànim Lunes, 10 de noviembre 2025, 16:29 Comenta Compartir

La vicepresidenta primera de la Diputación de Valencia y diputada de Memoria Democrática, Natàlia Enguix (Ens Uneix), asistió este domingo en Benigànim al acto de recepción e inhumación de los restos de Miguel Alabort Ortega, conocido como Miquel de Cabot, fusilado en 1939. La ceremonia, celebrada en el Cementerio Municipal de la localidad,

reunió también a familiares del represaliado; a la alcaldesa de Benigànim, Yovana Herrero; a representantes de Arqueoantro; al coordinador del Grupo para la Recuperación de la Memoria Histórica, Matías Alonso y a vecinos y vecinas de la localidad.

El proyecto ha sido posible gracias al convenio de colaboración firmado entre la Diputación de Valencia y el Ayuntamiento de Benigànim, mediante el cual la institución provincial financió los trabajos de localización, exhumación, identificación e inhumación de Miguel Alabort.

La vicepresidenta recordó además que la Diputación de Valencia ha consolidado un presupuesto total de dos millones de euros destinado al área de Memoria Democrática, que incluye tanto actividades de divulgación y sensibilización como subvenciones a ayuntamientos y ayudas directas para la localización, exhumación e identificación de personas represaliadas en fosas comunes. «Eso demuestra la voluntad de la institución provincial de mantener una política pública estable, rigurosa y sensible en materia de memoria democrática», ha dicho.

El acto tuvo un marcado carácter emotivo y de reconocimiento colectivo. Contó con la interpretación del Himno de Riego y de La Muixeranga, además de lecturas poéticas y palabras de familiares que recordaron la figura de Miguel Alabort y el sufrimiento que acompañó a varias generaciones.

Durante el homenaje se evocó la historia del vecino de Benigànim, detenido en abril de 1939 tras acudir voluntariamente al Ayuntamiento y que posteriormente fue fusilado en Paterna, así como el largo camino recorrido por su familia para recuperar sus restos.

La hija de Miguel Alabort, María, fue quien recibió este domingo los restos de su padre de manos de la vicepresidenta Natàlia Enguix y del equipo de Arqueoantro, responsable de los trabajos de exhumación e identificación. Con emoción, la familia agradeció la implicación institucional y el esfuerzo de todos los profesionales que han hecho posible su regreso a casa.