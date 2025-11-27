Medio siglo de Belén Monumental en Cullera Un vecino de la localidad monta expone cada año más de 3.000 figuras para recrear el Nacimiento de Jesús

El tradicional Belén Monumental de Miguel Ángel Falcó de Cullera, uno de los más emblemáticos y punto de referencia de la Navidad valenciana, celebra este año su 50 aniversario. Con más de 3.000 figuras artesanales y una superficie expositiva que supera los 100 metros cuadrados, la obra se consolida como una de las representaciones pesebristas más grandes y veteranas de la Comunitat Valenciana.

La apertura y bendición de este será el próximo domingo 30 de noviembre, que también contará con la actuación de la Coral Stella Maris y los coros infantiles del Ateneo Musical y la SMI Santa Cecília.

Este año, por segunda vez en su historia, el belén saldrà de la casa de su autor dada la magnitud que ha cogido en los últimos años y se expondrá en la planta baja de la Residencia Municipal. La otra vez fue hace más de 30 años en la parroquia de la Sangre.

La entrada es gratuita y permanecerá abierto todos los días hasta el 6 de enero en horario de 10 a 13.30h y de 17 a 20h, a excepción de los días 24, 25 y 31 de diciembre que será únicamente por la mañana y el 1 de enero con horario de solo por la tarde.

El alcalde de la ciudad, Jordi Mayor, ha destacado la ilusión y trabajo que saca Miguel Ángel Falcó porque «hay tradiciones que no solo resisten al paso del tiempo, sino que crecen con él y se hacen más grandes y queridas. Son ya 50 años de vida, y lo hace con más fuerza que nunca y necesitando un escenario más amplio: más de 3.000 figuras artesanales, más de 100 metros cuadrados de escenas, paisajes y detalles minuciosos que convierten la visita en un auténtico viaje».

«En Cullera cada Navidad tiene un latido propio, un latido que viene de las manos de un hombre que lleva medio siglo dedicándose a transformar la magia de la Navidad en arte. Miguel Ángel ha creado un auténtico universo navideño donde cada año descubrimos nuevas propuestas», ha celebrado Mayor.

Son ya 50 navidades y medio siglo en los que Miguel Ángel Falcó ha construido, ampliado y perfeccionado este belén que combina miles de figuras y decenas de elementos, escenas y recreaciones que inspiran una experiencia única. Una pasión familiar y personal que nace en su casa, donde su padre también tenía una gran afición.

El Belén, que cuenta con el impulso del Ayuntamiento de Cullera, se ha convertido en una cita obligada en la agenda navideña del municipio, y de visita imprescindible del vecindario de poblaciones próximas y del resto del territorio valenciano.

Las figuras están hechas con materiales de pasta de madera y barro, y su autor ha tardado 4 meses en todo su costoso montaje. Entre otras imágenes representadas se pueden encontrar el nacimiento, la anunciación en la Virgen María, la visita a Santa Isabel, el sueño de José, el peregrinaje y la posada, la anunciación y adoración a los pastores, el rey Herodes, la cabalgata de los Reyes, el degüello de los inocentes, la fuga a Egipto, la presentación en el templo, etc.

