Guadassuar, una reconstrucción lastrada por los procesos administrativos

A. Talavera Guadassuar Miércoles, 1 de octubre 2025, 18:06

Tras la aparente tranquilidad en las calles de Guadassuar queda el amargo recuerdo de la dana en cada uno de sus vecinos. Más de 1.500 viviendas se vieron afectadas por la riada y 300 de ellas quedaron prácticamente destrozadas. En cada una de ellas hay una historia que todavía duele recordar. Patricia Pérez es una de las afectadas que estaba reformando su casa en la calle Sant Josep cuando el agua y el barro lo destrozaron todo. «El día anterior habían acabado de colocarme toda la cocina. Tuve que empezar de nuevo», explica mientras muestra como pese a los esfuerzos por rehabilitar su vivienda, la humedad sigue apareciendo en cada rincón.

Más de un metro y medio de altura alcanzó el agua en esta calle y los vecinos vivieron momentos de tensión y angustia que antes de aquel 29 de octubre eran impensables. «Mi vecina saltó por la terraza.Entre mi hijo y yo la ayudamos a pasar pero todavía hoy lo pienso y no sé cómo pudo hacerlo», recuerda Paco, otro residente de esta calle que tuvo que ayudar a una joven a pasar por los tejados ya que se ahogaba dentro de su casa.

Paco como la mayoría de vecinos de Guadassuar afectados por la dana ha ido reconstruyendo su vivienda con dificultad por la falta de profesionales. Por eso, casi un año después de la catástrofe, todavía le falta mucho trabajo por hacer. «Sólo tengo recuperado la cocina y el cuarto de baño, nos queda mucho», apunta mientras muestra las marcas de la riada en sus paredes.

5,9 millones de euros otorgados por el Ministerio de Política Territorial

Además, de la gran demanda de albañiles, electricistas o fontaneros, los afectados critican la incertidumbre sobre las ayudas. «Me han dado el dinero pero yo no lo he tocado por si luego me reclaman que devuelva alguna parte. Un dinero que ahora me hace mucha falta», lamenta Patricia.

Su familia que vive en la misma calle también sufrió las consecuencias de la gran riada que en el caso de Guadassuar afectó de forma más grave a algunas zonas. Allí vieron como en unas horas perdían los recuerdos de toda una vida.

La localidad se centra ahora en la reconstrucción que avanza lentamente también en las infraestructuras municipales. «Va muy lento, estamos muy lejos de lo que yo quería», afirma el alcalde de Guadassuar, Vicent Estruch. El municipio cuenta con unos daños valorados en más de diez millones de euros, seis de ellos de los fondos otorgados por el Ministerio de Política Territorial, y son muchos los proyectos que están en diferentes fases.

Tres de ellos se realizaron de emergencia y ya están acabados como las reparaciones en el Centro de Día, una de las fases del trinquet y algunos caminos rurales. Sin embargo, otros tantos todavía están en tramitación, entre ellos, uno vital para la localidad como es la reconstrucción del auditorio.

«Hemos presentado el proyecto pero hemos tenido que hacer subsanaciones y todavía no está aprobado. Vamos a estar casi tres años sin auditorio, donde se hacen todos los actos, y esto es muy difícil de explicar», señala el alcalde que critica que no se haya puesto en marcha un procedimiento administrativo extraordinario para las actuaciones de reconstrucción. «Los procedimientos son muy complicados y muy largos», añade.

El Ayuntamiento de Guadassuar espera tener todas las memorias presentadas antes del mes de noviembre y casi todo adjudicado a final de este año para en 2026 iniciar su ejecución. En esta fase se encuentran la rehabilitación de la casa de los jubilados y del retén de la Policía Local y la pavimentación de la plaza la Pau.

Además, en los próximos días comenzarán las obras en la pista deportiva, una actuación financiada con 600.000 euros por la firma New Balance.

Mientras tanto, los técnicos ultiman las memorias actualizadas del auditorio, del Centro Cultural, de la calle Santa Cecília, que se hundió por la dana, y del aparcamiento municipal.

Todos estos trabajos de la reconstrucción se unen a los proyectos ya pendientes y necesarios también para la localidad como la mejora en el ciclo integral del agua o la reforma integran de la Gran Vía, una de las grandes apuestas para esta legislatura.

«Nos ha alterado todo lo que teníamos planeado y nuestra obligación es ir más rápido porque es necesario recuperar las infraestructuras», añade Vicent Estruch.