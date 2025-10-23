Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente El precio de la gasolina cae en picado y vuelve a niveles de 2021: el diésel, a menos de 1'20 € en 23 provincias
El presidente y la vicepresidenta de la Diputación en la presentación del Pla Trinquites. LP

Ens Uneix reta a la portavoz de Compromís en la Diputación a decir en Ontinyent que el Carrer de la Pilota es inventada

Natàlia Enguix apela a los representantes locales de esta formación y del PSPV a que expliquen el voto en contra de sus grupos a la ayuda para actuar en esta calle

R. X.

Ontinyent

Jueves, 23 de octubre 2025, 17:44

Comenta

La vicepresidenta 1ª de la Diputación de Valencia y portavoz de Ens Uneix en la institución valenciana, Natàlia Enguix, ha lamentado la «grave falta de respeto» de Compromís hacia Ontinyent al decir que el Carrer de la Pilota« es inventado. Enguix ha defendido la dignidad de Ontinyent y de su patrimonio deportivo, cultural e histórico frente a las palabras de la portavoz de Compromís en la Diputación, Dolors Gimeno, quien durante el debate del Pla de Trinquets en el pleno de este jueves llegó a afirmar que »Ontinyent se ha inventado una calle para recoger dinero«.

Gimeno calificó el Pla de Trinquets como «un plan fake» y aseguró que «en Ontinyent el trinquet está en buenas condiciones, y se ha inventado una calle para recoger dinero», unas declaraciones que desde Ens Uneix se consideran una falta de respeto hacia la ciudad y hacia las personas que mantienen viva una de las tradiciones más arraigadas del pueblo valenciano.

Durante la sesión, Natàlia Enguix retaba a la portavoz de Compromís «a que venga a Ontinyent y le diga a la gente que juega cada semana en el Carrer de la Pilota que ellos son un invento«.

Enguix también ha instado a los portavoces locales de socialistas y nacionalistas en Ontinyent a explicar públicamente si comparten la postura de sus compañeros en la Diputación, que han votado en contra de una inversión de 150.000 euros para reformar esta calle. Una calle que, ha asegurado, «no es ninguna invención, es una parte viva de la nuestra historia colectiva y de nuestra identidad».

Publicidad

Top 50
  1. 1 Antonio Tejero, en estado muy grave en un hospital de Carcaixent
  2. 2

    El drama de un adolescente valenciano: de una caída con la bici a quedarse parapléjico por una negligencia
  3. 3 El cadáver momificado fue hallado en una zona donde ya aparecieron otras víctimas de la dana
  4. 4 Un barrio de Valencia, entre los cinco más rentables de España para comprar casa
  5. 5 Daniel Guzmán rompe a llorar al hablar del estado de salud actual de su compañero Jose Luis Gil: «Pase lo que pase...»
  6. 6

    El legado de José Luis Marín que sigue vivo en su hija Maite: «Me acuerdo de él cada día»
  7. 7 La obra maestra del cine ganadora de 4 Oscar que abandona Netflix en pocos días: «Te clava en la butaca»
  8. 8

    Una firma busca terrenos en Valencia para dos residencias de estudiantes
  9. 9

    Una jueza procesa al futbolista Álvaro Aguado por agresión sexual
  10. 10 Las pruebas de ADN confirman que el hombre hallado muerto en Manises es el desaparecido en Pedralba por la dana

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Ens Uneix reta a la portavoz de Compromís en la Diputación a decir en Ontinyent que el Carrer de la Pilota es inventada

Ens Uneix reta a la portavoz de Compromís en la Diputación a decir en Ontinyent que el Carrer de la Pilota es inventada