Ens Uneix reta a la portavoz de Compromís en la Diputación a decir en Ontinyent que el Carrer de la Pilota es inventada Natàlia Enguix apela a los representantes locales de esta formación y del PSPV a que expliquen el voto en contra de sus grupos a la ayuda para actuar en esta calle

R. X. Ontinyent Jueves, 23 de octubre 2025, 17:44

La vicepresidenta 1ª de la Diputación de Valencia y portavoz de Ens Uneix en la institución valenciana, Natàlia Enguix, ha lamentado la «grave falta de respeto» de Compromís hacia Ontinyent al decir que el Carrer de la Pilota« es inventado. Enguix ha defendido la dignidad de Ontinyent y de su patrimonio deportivo, cultural e histórico frente a las palabras de la portavoz de Compromís en la Diputación, Dolors Gimeno, quien durante el debate del Pla de Trinquets en el pleno de este jueves llegó a afirmar que »Ontinyent se ha inventado una calle para recoger dinero«.

Gimeno calificó el Pla de Trinquets como «un plan fake» y aseguró que «en Ontinyent el trinquet está en buenas condiciones, y se ha inventado una calle para recoger dinero», unas declaraciones que desde Ens Uneix se consideran una falta de respeto hacia la ciudad y hacia las personas que mantienen viva una de las tradiciones más arraigadas del pueblo valenciano.

Durante la sesión, Natàlia Enguix retaba a la portavoz de Compromís «a que venga a Ontinyent y le diga a la gente que juega cada semana en el Carrer de la Pilota que ellos son un invento«.

Enguix también ha instado a los portavoces locales de socialistas y nacionalistas en Ontinyent a explicar públicamente si comparten la postura de sus compañeros en la Diputación, que han votado en contra de una inversión de 150.000 euros para reformar esta calle. Una calle que, ha asegurado, «no es ninguna invención, es una parte viva de la nuestra historia colectiva y de nuestra identidad».