Encuentran muerto al hombre que desapareció de una residencia en Guadassuar Desde el lunes se buscaba por la zona de la Ribera a José Chovares y finalmente ha sido hallado en un polígono de Alzira

A. Talavera Alzira Jueves, 7 de agosto 2025, 13:05 Comenta Compartir

Tras cuatro días de intensa búsqueda, José Chovares ha sido hallado muerto en el polígono El Pla de Alzira, a pocos kilómetros de donde desapareció el pasado domingo. Este hombre de 71 años se escapó de la residencia de Guadassuar donde residía el pasado domingo. Al no volver por la noche, la familia interpuso una denuncia y a primera hora del lunes se estableció un dispositivo de búsqueda.

Desde entonces la Guardia Civil, con helicóptero, drones y agentes, peinaba Guadassuar y los municipios vecinos para intentar encontrar a este anciano que sufría una discapacidad. Todos las poblaciones de la Ribera lanzaron la alerta y su localidad natal, Massalavés, también puso a sus agentes locales a recorrer el término por si daban con su paradero.

Sin embargo, las horas y los días fueron pasando, y este jueves por la mañana ha llegado el trágido desenlace. Agentes de la Guardia Civil, mientras volvían a rastrear esta zona industrial de Alzira pero colindante con Guadassuar, han encontrado el cuerpo de José.

El Ayuntamiento de Massalavés anuncia la triste noticia en sus redes sociales ya que Pepe, como lo llamaban sus familiares y amigos, era muy conocido en el pueblo. «Con todo el dolor en el corazón, sentimos anunciar que ha muerto nuestro vecino José Chovares. En Massalavés estamos profundamente preocupados por la trágica pérdida de José. Desde estas líneas queremos enviar toda la fuerza a familiares y amigos. Siempre en nuestra memoria».