La Diputación pone a disposición de los municipios de la Ribera Baixa 20 millones de euros para afrontar emergencias Responsables de la corporación provincial explican que también existe una línea de ayuda para riesgos biológicos

A. Talavera Alzira Jueves, 27 de noviembre 2025, 15:29 Comenta Compartir

Favara ha sido el lugar elegido por la Diputación de Valencia para reunirse con los municipios de la Ribera Baixa con el objetivo de conocer de primera mano las inquietudes y necesidades de la comarca, reforzar el acompañamiento técnico y compartir experiencias que contribuyan a un desarrollo más sostenible del territorio.

Fernando Pradelles, jefe de Sección de Medio Natural y Gestión Forestal de la Diputación de València, ha informado de la nueva línea de ayudas para catástrofes y emergencias, dotada con 20 millones de euros para que los ayuntamientos dispongan de un presupuesto adecuado que les permita suministrarse material, mejorar infraestructuras y ejecutar inversiones orientadas a estar preparados ante futuras emergencias. Se trata de una convocatoria que en apenas unos días ha recibido 140 solicitudes municipales que establece una cuantía preasignada para cada municipio.

Por otra parte, Pradelles ha recordado la existencia de la línea de ayuda para riesgos biológicos, que permite a los ayuntamientos solicitar la intervención de la Diputación cuando se produce un desprendimiento o riesgo que afecte al casco urbano del municipio. Tras la solicitud municipal, el Servicio de Medio Ambiente realiza una visita técnica para evaluar la situación y, en caso de confirmarse que existe un riesgo biológico, la Diputación se encarga de financiar la actuación necesaria para garantizar la seguridad de la población.

Durante la mesa de trabajo, el personal técnico de la Diputación de Valencia ha explicado a los municipios otras líneas de subvenciones vigentes, detallando los requisitos, procedimientos y ámbitos de actuación, con el fin de facilitar su tramitación y optimizar el acceso a los recursos provinciales. En este sentido, han presentado casos de municipios beneficiados, ejemplos de casos de éxito que muestran cómo estas ayudas han contribuido a mejorar servicios, infraestructuras y proyectos locales, sirviendo de referencia para otras localidades de la Ribera Baixa.

«Queremos acercar la Diputación a los municipios, este programa nace para que no sean los ayuntamientos quienes deban desplazarse a València, sino para que nuestros técnicos se acerquen a ellos», ha señalado el diputado de Desarrollo Territorial Sostenible y Medio Ambiente, Avelino Mascarell-

En la mesa de trabajo celebrada en la Casa de la Cultura de Favara han participado la alcaldesa del municipio, María Pilar Sala; el jefe de Sección de Desarrollo Territorial Sostenible de la Diputación de Valencia, Fidel García Meseguer; el responsable del departamento de formación de AVA-ASAJA, Alberto Alba; la agente de Desarrollo Local del Consorci de la Ribera, Gema March; el técnico del Gabinete de Prevención Operativa del Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia, José Vicente Moya; el técnico del Área de Energía del Consorci de la Ribera, Plàcid Madramany; y el jefe de Sección de Medio Natural y Gestión Forestal, Fernando J. Pradells. Asimismo, han asistido representantes municipales de Sollana, Tavernes de la Valldigna y Sueca.